El Ayuntamiento defiende la gestión de la empresa de la cafetería de Parcemasa

La oposición municipal y el sindicato UGT han denunciado estos días supuestas irregularidades en la gestión de la cafetería de Parcemasa por parte de la nueva concesionaria desde diciembre de 2019, la empresa Good4US, tanto en relación a los usuarios como con los trabajadores. El equipo de gobierno quiso dar ayer su versión de los hechos. En este sentido, el Ayuntamiento defiende la gestión de esta nueva concesionaria y reconoce que hay un retraso en el pago de la extra de diciembre de 2020, expresa su interés por que el empresario se ponga al día y apoya a los empleados, aunque recuerda que el concesionario se ha comprometido a pagar este mes ese salario.

Eso sí se lo concede la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, a los trabajadores, pero más allá de ese retraso «no podemos apoyar ninguna reclamación más frente a esta empresa». No en vano, hay dos mociones para la comisión de la materia del lunes al respecto. Los trabajadores han anunciado una huelga de tres días la próxima semana, una situación que para Del Corral «no tiene lógica ninguna». Así, destaca, Alma Alpujarreña, anterior concesionaria de la cafetería, adeudaba a los trabajadores la paga extra de diciembre de 2019, situación por la que los empleados demandaron a esa sociedad. Se está la espera de sentencia. La nueva les debe la extra de 2020, explica. «Es un retraso de 29 días, único incumplimiento de la empresa actual», algo que, «con la que está cayendo, parece entendible, comprendo que la paga extra es muy necesaria en cualquier casa, pero no es proporcionado que se hagan tres días de huelga sólo por ese retraso». No en vano, el empresario actual, añade Del Corral, se ofreció a hacerse cargo de la extra de 2019 prorrateando una parte de la misma en las pagas mensuales, «lo que deja clara su buena voluntad». Hay compromiso de pagar la extra de diciembre este mes.

Recuerda Del Corral que la cafetería no es un servicio esencial de Parcemasa, sino que se explota como concesión, como ocurre con el resto de negocios a los que se alquila un local en San Gabriel (floristas, por ejemplo). Cree Del Corral que lo que puede haber detrás de las reclamaciones es la intención de pasar a formar parte de la plantilla y del convenio de Parcemasa, algo que también sería lógico ofrecer, ironiza Del Corral, a los floristas o a los artesanos que hacen lápidas. La cafetería, dice Del Corral, no es rentable económicamente y considera que los empleados cometen un error que puede acabar «aburriendo» al empresario, que está al día de la Seguridad Social con sus trabajadores desde que él cogió la concesión, en diciembre de 2019, cuando se echó (se ejecutó el lanzamiento) de Alma Alpujarreña. «Lo que más problema nos generó es que la anterior concesionaria tenía deudas con la Seguridad Social, es la propia Seguridad Social la que determinó el lanzamiento de la empresa el 16 de diciembre del 19, y conseguimos que, en 24 horas, otra empresa se hiciera cargo in extremis». Recuerda Del Corral que luego ha habido un confinamiento de tres meses, numerosas restricciones, y, pese a ello, «por primera vez la cafetería se lleva bien, oponerse a esto tiene el objetivo finalista de municipalizar la cafetería».

La oposición, de hecho, trató de pedir en 2017 la municipalización, explica Del Corral, y la asesora jurídica de Parcemasa y de la actual empresa presentó un informe en Consejo de Administración en el que se determinó que el coste de asumir Parcemasa la cafetería ascendía a más de 924.000 euros, 370.000 euros más «que el coste actual». Destaca que en ese consejo los propios trabajadores de Parcemasa se opusieron a que esta asumiera la cafetería, porque entonces la sociedad municipal «correría peligro». Asegura que el equipo de gobierno siempre ha defendido a los trabajadores, ya que incluso ha demandado a la anterior concesionaria por su deuda con la Seguridad Social. «La cafetería está funcionando y desde el año 17 al 21 no ha habido ni una sola moción».

Dice Del Corral que, de los 21 trabajadores, son 17 los que han firmado el escrito denunciando irregularidades. De estos, uno está jubilado desde 2020, dos han asegurado no haber rubricado ningún documento así, otro está jubilado a tiempo parcial y nunca ha trabajado, según la documentación de la edil, para Good4US, otro está de baja desde marzo y hay seis en ERTE. «Con la situación que hay, sólo seis empleados está en ERTE».

El PSOE también ha denunciado que no se les aplica el convenio de hostelería y dice el Consistorio que a 13 de los trabajadores Alma Alpujarreña les pagaba pluses que no corresponden a la plantilla según convenio. Por ejemplo, el plus de distancia, que no debe pagarse, dice Del Corral, porque todos los trabajadores viven en la ciudad y el cementerio está en el casco urbano, como marca el convenio; los festivos se disfrutan a razón de un día de descanso por festivo trabajado, «no se incumple el convenio», y el plus de nocturnidad, según el convenio que esgrime la edil, no corresponde porque están exentos de esa obligación, de hecho no lo reclaman en la demanda». En cuanto a que el servicio no se da 24 horas, dice Del Corral que un empleado de la cafetería va sala por sala ofreciendo a los familiares un servicio de catering o bebidas antes de las diez de la noche para aguantar hasta las seis de la mañana, y señala que la apreciación sobre la calidad de los productos es subjetiva. En cuanto a los precios, al cambiar la concesionario ha cambiado la carta.