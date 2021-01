Hace un año que la borrasca Gloria barrió Campanillas

En unos días se cumplirá un año de la visita de la borrasca Gloria, un temporal de lluvia y viento que descargó una monumental tromba de agua sobre la capital y el Valle del Guadalhorce, sobre todo en la madrugada del 25 de enero de 2020, generando especial caos en Campanillas. Es una fecha que los vecinos de ese distrito recuerdan con indignación y pena y cuyas imágenes se amalgaman aún en su memoria como una moviola cruel: calles y colegios destrozados, casas, garajes y locales comerciales anegados, enseres de todo tipo reducidos a chatarra. Y si hace un año del temporal, caído en la madrugada que debía ser brillante prólogo de la Gala de los Goya, que se celebró ese sábado en el Martín Carpena, lo que parece no pasar es el enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno central. Dice la edil de Campanillas, Ruth Sarabia, que en agosto se declaró zona catastrófica a este barrio, y, una vez constatado que en noviembre el Gobierno no había pagado las ayudas, quería presentar una moción en el pleno. Entonces, explica, habían llegado cinco cartas denegando esta ayuda, por lo que retiró la iniciativa dado que podía comenzar pronto la llegada del dinero a los afectados, más de 800 familias. «A fecha de hoy, han llegado 15 cartas, todas denegatorias». «Son 800 y pico afectados, la mitad sufrieron daños en los vehículos, la otra mitad en las viviendas. Hay como 450 personas que deben recibir ayudas, el Ayuntamiento puso 2,1 millones de euros y no ha recibido ni un euro». Distingue Sarabia las ayudas por zona catastrófica y las que pagó el Consorcio de Seguros, que sí ha cumplido. «Este cubre el 60% de los daños reales, todo estaba pagado en octubre. La zona catastrófica cubre aquello a lo que no llega el Consorcio, el decreto de zona catastrófica se aprobó en agosto y no ha llegado ni un euro ni para vecinos ni para administraciones públicas». El Consorcio sí abonó al Consistorio 130.000 euros por los gastos municipales al arreglar un colegio y un centro social. «Como Ayuntamiento hicimos arreglos de todo tipo, más de 950 actuaciones, en calles, carriles, parques infantiles, quitando piedras de los arroyos; lo último ha sido la actuación de 150.000 euros, de emergencia, claro, en La Rebadanilla, zanjando así los daños de las inundaciones: limpieza, dragado del cauce y escollera». Asimismo, destaca, la Junta se gastó 750.000 euros en limpiar y dragar el río Campanillas, en una superficie de 800 metros. «¿Es esta la obra definitiva? No, estamos pendientes de que se recupere un proyecto que lleva años en el cajón, el encauzamiento del río Campanillas: o que se recupere o se haga uno nuevo. Lo hemos presentado en las fichas de los fondos europeos Next Generation». Cuesta más de 40 millones de euros y es posible que haya que actualizarlo. Los daños provocados por el arroyo de La Rebanadilla en calle Fausto han supuesto que el Consistorio presupueste 900.000 euros para encauzarlo, obra que se licitará muy pronto. Dice Sarabia que el dinero de los vecinos y del Ayuntamiento corresponde a la declaración de zona catastrófica, pero «el dinero no ha llegado. Vamos a reclamar los 2,1 millones de euros del Ayuntamiento, pero más que ese dinero municipal, nos duele por los vecinos, cuando se hizo la declaración confiaban en que ese dinero llegara». Además, destacó que hay otro proyecto para mejorar la inundabilidad en la zona del Brillante.

La Subdelegación del Gobierno, por su parte, contesta que en Málaga el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 12,4 millones de euros por la borrasca Gloria. De ellos, 10,7 millones corresponden al municipio de Málaga, sobre todo a Campanillas. «El resto son de 21 municipios de la provincia, destacando la incidencia en Torremolinos, Cártama, Marbella, Coín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Mijas, Almogía, Rincón de la Victoria y Fuengirola». «Estas cantidades abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros corresponden a vehículos (49,3%), viviendas y comunidades de propietarios (40,3%), comercios (9,2%) y el resto a oficinas, industrias y obras civiles».

«Paralelamente, el Ministerio de Política Territorial publicó en el BOE el pasado 15 de diciembre la convocatoria de ayudas a administraciones públicas para la recuperación de infraestructuras y equipamientos en zonas gravemente afectadas por situaciones de emergencia (anteriormente denominado zona catastrófica). La convocatoria está actualmente abierta, por lo que las entidades locales se pueden acoger a ella», asegura el Gobierno. Asimismo, el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. En este caso se han concedido un total de 25.500 euros a unidades familiares de Campanillas.

El subdelegado, Teófilo Ruiz, señala: «El Gobierno ha cumplido, por un lado, con los vecinos de la provincia, especialmente con los de Campanillas, afectados por la borrasca Gloria de enero de 2020 a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de las ayudas del RD 307/2005. Y por otro lado, el Gobierno ha abierto una convocatoria de ayudas a administraciones públicas para infraestructuras y equipamientos. El compromiso con los vecinos y la colaboración institucional se demuestra con datos y hechos, y así lo ha demostrado el Gobierno».