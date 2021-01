Un atajo 'centrista' para llegar al PP

Hace unos días, el presidente del PP de Málaga y consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, reiteró su mensaje de que a los populares y a Ciudadanos los unen más cosas que las que los separan, pero se abonó a la diplomacia lógica y dijo que esto no tiene por qué implicar una alianza electoral en Andalucía. De ello se habla hoy en la barra de La Bodeguilla.

Ya les gustaría a 'El tabernero' y a 'Paco el patriota' que 'El cliente ilustre' estuviera con ellos allí para contarles todo lo que sabe. Tampoco ha venido 'El pensador'. Así se libra de darles el parte de los últimos disparos internos a su admirada 'Susana la trianera' y de explicar las claves del retraso hasta octubre del congreso federal del PSOE ordenado por Pedro Sánchez, quien no da puntada sin hilo.

En cambio, sí se ha hecho ver en esta taberna imaginaria 'El camionero', quien rompe el hielo para referirse al atajo 'centrista' en dirección al PP que el líder regional naranja y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, podría tomar junto a su núcleo de afines: «El centro les puede servir como excusa perfecta para cambiar de partido, ya es un secreto a voces y, aunque Lorena Roldán les ha enseñado desde Cataluña el camino, hace tiempo que lo están preparando; Elías Bendodo sabe perfectamente que él vale más por lo que calla y, a su vez, Albert Rivera no pierde de vista su rol y le regala el oído a los populares». Hoy es de esos días en los que 'El tabernero' solo escucha. Mientras, 'El camionero' insiste en que «Albert Rivera pinta más de lo que parece y, últimamente, solo dice aquello que quiere escuchar el PP; no lo digo solo por aquel desayuno informativo que celebró el cumpleaños del Gobierno del cambio en un hotel de Málaga, el otro día le faltó tiempo a Rivera tras el asalto de los 'trumpistas' al Capitolio para meter a Susana Díaz por medio y recordar que ella alentó también una rebelión contra Juanma Moreno».

La parte del puzzle naranja que está mutando a un color azulado la completa un gran conocedor de estas tonalidades políticas, como es 'Paco el patriota'. Enseguida, este tenaz licenciado en ciencias escépticas recuerda que otro de los que se está dejando querer por el PP -guiado por su camaleónico y oportunista instinto de supervivencia- es el alcalde de Ciudadanos en Granada, Luis Salvador. «Este es otro que, como los grandes viajeros, colecciona pegatinas en su maleta pero las que él pega son de partidos políticos». Con este afilado punto de partida, hace ver que el pasado del actuar regidor granadino como senador del PSOE no será un obstáculo a la hora de emprender un nuevo «cambio de camisa y de siglas. En la actual versión de Ciudadanos, Luis Salvador se ha quedado sin valedores y su radical viraje a la derecha no le gusta ni un pelo a Inés Arrimadas; no olvidemos que a él lo fichó Albert Rivera, que era de la cuerda del ya ausente Fran Hervías y que, encima, dicen que es muy 'amiguito' del gerifalte del PP Teodoro García Egea», comenta 'Paco el patriota' para insinuar que la conexión Juan Marín-Luis Salvador sería la base que explica el trasvase de parte del partido naranja que se está urdiendo en Andalucía. En este punto de la charla, entra en escena para dar por zanjado el tema 'El tabernero': «Está claro que Bendodo es el cocinero», suelta en plan lacónico.