Pese a que el cielo ha amanecido este martes despejado y poco nuboso, y que venimos de un fin de semana en el que las temperaturas se olvidaron por un momento del intenso frío de días atrás y del paso de Filomena... no hay que confiarse. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología pronostica que a partir de este miércoles entra un frente en todo el territorio que dejará lluvias en casi toda la provincia de Málaga. Se trata de la borrasca Gaetan, la cual será más activa en la parte occidental que en las demás.

España espera las mayores precipitaciones durante el miércoles 20 en Galicia, oeste de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Andalucía Occidental, especialmente en las provincias de Cádiz y Málaga y en todas ellas pueden ser fuertes y persistentes hasta superar los 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora o los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

José María Sánchez-Laulhé, director del Centro Meteorológico de Málaga, explica que las precipitaciones serán más débiles a partir del jueves y viernes y afectarán más a la parte oeste y norte del territorio malagueño. "Se trata de lluvias más frágiles, pero producirán cielos nubosos y precipitaciones ocasionales en el interior de la provincia". En Málaga capital no se espera apenas lluvia, aunque puede caer alguna precipitación.

Al paso de este frente, las temperaturas subirán notablemente de cara al fin de semana. Tanto es así, que se esperan máximas de 20 grados. "En la capital no esperamos bajar de los 18 grados", aclara el director del Centro Meteorológico de Málaga. Asimismo, hay que saber que los cielos permanecerán nubosos y que el sábado y domingo se espera que el viento sople más fuerte que en días anteriores.

La Agencia Estatal de Meteorología no descarta que las precipitaciones sean más fuertes en municipios como Ronda y Antequera, los cuales no se darán mucha cuenta del alza de temperaturas. Aspecto que sí notará Marbella, no obstante, se mantendrán las lluvias débiles durante el fin de semana.