Vecinos de Pedregalejo piden orden en el futuro paseo

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que el futuro paseo marítimo del barrio sea la ocasión para hacer respetar las zonas de paso que marca la Ley de Costas, y que desde hace muchos años, antes de esta situación de pandemia, no se respetan por la colocación de mesas y sillas de bares y restaurantes.

«Con independencia de que este sea un paseo marítimo urbano, algo que sabemos, la Ley de Costas marca una servidumbre de paso con un mínimo de 6 metros de ancho que tiene que quedar expedito», indicó Adolfo García, dirigente vecinal.

A este respecto, Antonio Delgado, expresidente de la asociación, recordó que cuando el paseo marítimo actual se estaba realizando en la primera parte de los 80, fue el jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Oriental, Luis López Peláez, quien propuso que el paseo tuviera dos niveles, con un pequeño escalón, para delimitar la zona de tránsito de los peatones de la parte de la hostelería, separación que no impidió que mesas de muchos de estos establecimientos ocuparan la zona de paso.

«Una actuación privada no se puede comer el espacio público para que la gente no pueda pasear. Al final da igual que esté el escalón o no si no se respeta», indicó.

A este respecto, Adolfo García recordó cómo hay tramos en los que, por la presencia de las mesas, sólo tienen tres metros de ancho para los paseantes, lo que ha supuesto muchas molestias para ellos.

«La gente se sienta en el murete, las mesas las tienes a un metro, ¿cómo pasa una persona con un carrito o una silla de ruedas?», se pregunta Antonio Delgado.

Por su parte Adolfo García recalcó que con el nuevo paseo marítimo es primordial conjugar los dos espacios, «pero una cosa no puede ir sobre la otra, esperamos que los negocios lo comprendan», recalcó.

Los dirigentes vecinales confían en que, como anunció la Gerencia de Urbanismo, los vecinos puedan ser informados de las obras y de cómo quedarán estos dos espacios. «Hablan de señalar la separación con una chapa en el suelo, pero de momento la asociación de vecinos no ha sido informada», afirmó Antonio Delgado.

Respuesta del Ayuntamiento

La concejala de Comercio y Vía Pública, Elvira Pérez de Siles, contestó ayer a los vecinos que el plan de aprovechamiento actual en el paseo marítimo «está concedido al máximo de ocupación posible pero no más. Es decir, que el documento autorizado cumple con las circunstancias de urbanización de cada tramo y con la normativa de accesibilidad».

Con respecto al exceso de ocupación, destacó que se actúa «tanto con la inspección de Vía Pública como con la Policía Local y las intervenciones de vigilancia son permanentes».

En este sentido, informó de que el pasado fin de semana se abrieron actas «por excesos de ocupación y por ocupación no autorizada por Costas de zonas marítimo-terrestres».