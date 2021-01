La Consejería de Educación y Deporte prevé incorporar este lunes a un profesional para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales del Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Buñuel de Málaga capital. La monitora que asistía a estos alumnos está de baja desde el pasado 28 de octubre, según las familias, y son ellas junto con el personal docente los que se están haciendo cargo de la atención a este alumnado. Imbroda confirmó que el lunes se prevé la incorporación de un profesional especializado para estos niños y niñas. El consejero defendió que hay ocasiones en que la incorporación de los profesionales no se produce, «no por dejadez o falta de diligencia», sino porque en muchas ocasiones «no encontramos o los que encontramos no quieren ir». «A mí personalmente me gustaría que si ocurre algo así al día siguiente estuviese sustituido, mucho más y con más motivo en este tipo de aulas específicas pero a veces nos encontramos con que el propio especialista no se encuentra o no quiere ir».