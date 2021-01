El portavoz socialista, Daniel Pérez, pidió ayer al alcalde, Francisco de la Torre, que el Plan de Recuperación de Málaga «no se olvide de las personas», porque el documento «que debería ser la hoja de ruta para sacar a la ciudad de la crisis, es un análisis DAFO de hace tres meses que no se ajusta a la realidad actual, sus propuestas no son propias del Ayuntamiento de Málaga porque se han copiado de otras administraciones y no tiene ningún tipo de consenso». Así lo dijo el portavoz socialista en una rueda de prensa telemática en la que ha analizado el plan de recuperación propuesto por De la Torre. «El alcalde se ha olvidado del consenso con los actores sociales, se ha olvidado de preguntar a los integrantes del Consejo Social de la Ciudad entre los cuales estamos el resto de grupos políticos. Debemos buscar entre todos medidas que funcionen a largo plazo en lugar de un corta y pega de otras administraciones que despersonaliza las directrices de recuperación».