La poca visibilidad de la mujer y los estereotipos tan arraigados en el ámbito de la ciencia y la tecnología provocaron que cuatro docentes de la UMA apostaran por una iniciativa que rompiese prejuicios. Así nació Como Tú, una iniciativa que busca dar a conocer la labor de mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos a través de charlas y talleres en diferentes centros educativos.

«Este proyecto persigue visibilizar a las mujeres del ámbito científico y tecnológico, mientras se crean referentes femeninos en los niños y las niñas, rompiendo así los estereotipos tan arraigados en nuestros días», explica Ana Grande Pérez, una de las coordinadoras del proyecto y docente titular de genética en la Universidad de Málaga.

La iniciativa va dirigida a niñas y niños desde edades muy tempranas, especialmente cuando aún no tienen demasiado arraigados los estereotipos y prejuicios de género. «Nuestra propia experiencia y el resultado de investigaciones han mostrado que el sesgo de género ya se empieza a notar en niños de 5 o 6 años, por lo tanto hay que actuar antes», afirma la docente.

El principal objetivo de Como Tú se basa en que los niños y las niñas conozcan personalmente a mujeres profesionales de las áreas de STEAM (por sus siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Al visibilizar de forma directa el papel de cada investigadora en su campo, Como Tú pretende conseguir que las niñas vean la posibilidad real de orientar sus estudios para realizar carreras STEAM y al mismo tiempo, que los niños perciban el papel de la mujer en estas especialidades y áreas como algo habitual.

A nivel mundial, las jóvenes representan el 35% del alumnado en carreras STEAM, según datos de la Unesco. Este dato es determinado por diversos factores sociales, familiares y educativos. Sin embargo, Como Tú quiere romper prejuicios. «Con esta iniciativa pretendemos que el género no sea determinante en la elección de una profesión», afirma Ana Grande Pérez.

Recalcando el poder que tiene la gente joven en comunicarse con personas de su misma edad, la docente titular de genética manifiesta: «El proyecto está abierto, lo que significa que cualquier investigadora, profesora, profesionales, incluso estudiantes de carrera STEAM pueden participar en él».

Además de Ana Grande Pérez, Como Tú es coordinado por diferentes profesoras de la UMA: Mari Carmen Aguayo Torres, María del Mar Gallardo Melgarejo y María Rosa López Ramírez. Aunque no son las únicas que forman parte de Como Tú: la iniciativa está compuesta por más de 70 profesionales del ámbito STEAM que muestran su labor en las diferentes charlas y talleres del proyecto.

Dos años más tarde del nacimiento de Como Tú con numerosos talleres y charlas realizadas, la pandemia les paralizó. Sin embargo, aprovecharon ese obstáculo para buscar la forma de financiarlo y poder adaptarse al modelo online si es necesario.

Las cuatro docentes de la UMA apostaron por el formato crowdfunding a través de Goteo. «Como veíamos que necesitábamos más financiación, el crowdfunding supuso una opción interesante para lograrlo», explica Ana Grande Pérez.

Con el crowdfunding, Como Tú pretende cumplir una serie de necesidades claves para su desarrollo: la creación de una plataforma web para la gestión y la administración de la iniciativa, la contratación de personal, la elaboración de una campaña de comunicación, la remuneración de las investigadoras que imparten las charlas, y la adquisición de un ordenador y materiales para realizar 40 talleres.

Sin embargo, no todos ayudan aportando dinero: «A raíz de este crowdfunding nos ha conocido mucha gente que, a lo mejor, no pueden financiar el proyecto a través de este formato, pero sí nos han dicho que nos pueden ayudar aportando materiales u otros elementos».

A día de hoy, Como Tú ha conseguido 3.915 euros, lo que significa que la iniciativa está financiada al 110%. Sin embargo, no ha logrado cumplir sus necesidades. El proyecto ha alcanzado el mínimo nivel que esperaban, lo que les permite la creación de la plataforma web. La iniciativa espera recaudar 18.200 euros, suponiendo la posibilidad de cubrir todas las necesidades mencionadas anteriormente.

A pesar de ello, las docentes de la UMA seguirán apostando por Como Tú, una iniciativa que consideran muy necesaria en la actualidad. La pandemia paralizó un proyecto que ha vuelto con las mismas ganas que empezó: «Nuestro ideal es hacer las charlas y los talleres presenciales, ya que algunos de ellos se basan en realizar experimentos y lo interesante es que los niños y las niñas lo hagan, pero si no se puede, adaptamos nuestra iniciativa a la situación», afirma Ana Grande Pérez, quien confiesa el interés de algunos colegios en la iniciativa.

Sin Lise Meitner, la fisión nuclear no sería lo mismo. Sin Margaret Hamilton, el Apolo 11 no habría tocado la luna. Sin Como Tú, no habrá investigadoras como ellas.