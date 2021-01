Málaga registró un total de 45.766 donaciones de sangre durante 2020, lo que supone un dos por ciento menos respecto al mismo periodo del año anterior, pese a estar sufriendo durante muchos meses la incidencia de la pandemia. Por otra parte, la cifra de nuevos donantes ha sido de 5.290, un 11,5% del total de donaciones de sangre.

El Centro Regional de Transfusión entregará esta próxima semana, del 1 al 6 de febrero, a todas aquellas personas que donen sangre un talonario de invitaciones para visitar gratuitamente los principales espacios culturales y museísticos de Málaga en el marco de la campaña 'Donar sangre, por amor al arte'. En concreto, las invitaciones permitirán un acceso gratuito durante el mes de febrero a todos los museos y espacios culturales adheridos a esta iniciativa: Museo Picasso Málaga, Museo Casa Natal de Picasso, Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo Ruso, Museo Carmen Thyssen Málaga, la Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, Museo de la Catedral y Museo Interactivo de la Música MIMMA.

En Málaga, se necesita mantener un stock de al menos 1.500 unidades de sangre. Hoy las existencias están cubiertas, pero no hay que bajar la guardia porque diariamente hacen falta 250 donaciones de sangre para mantener esas existencias. Los servicios quirúrgicos, las urgencias, oncología y cuidados intensivos son los que tienen más necesidades transfusionales durante todo el año.

El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga (CRTS) abastece a todos los hospitales de Málaga y su provincia, tanto los públicos como los privados.

El Hospital Regional de Málaga ha necesitado 15.431 unidades de concentrados de hematíes, 1.086 de plasma y 5.746 'pooles' de plaquetas. El Clínico Universitario Virgen de la Victoria, 14.995 concentrados de hematíes, 975 de plasma y 1.640 'pooles' de plaquetas. Estos dos grandes hospitales malagueños son los que más unidades de sangre han transfundido, seguidos de los comarcales Costa del Sol en Marbella, Axarquía en Vélez Málaga, la Serranía en Ronda y Antequera.

La actividad en los hospitales privados también ha sido importante especialmente en Quirón en Málaga capital, Vithas Málaga (antiguo Parque San Antonio) y Clínica El Ángel de la ciudad malagueña. Además, los hospitales Vithas Xanit en Benalmádena y Quirón Marbella son los que han realizado más transfusiones en la provincia.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Plasma hiperinmune

Hasta el 31 de diciembre de 2020, en Málaga, 257 personas han donado plasma hiperinmune para combatir el Covid-19. De cada extracción se obtienen dos unidades para dos enfermos que están hospitalizados en primera fase de la evolución. Son más de 3.000 dosis las unidades que se han almacenado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, concretamente en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada.

En total, han sido 92 pacientes transfundidos en Málaga. En algunos casos se ha destinado a pacientes adscritos a un ensayo clínico PC/COVID19 que comenzó en los meses de cuarentena en Andalucía.

Los requisitos para donar son diagnóstico de Covid-19 con prueba PCR positiva, haber transcurrido un mes desde el alta del paciente, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y gozar de buena salud.

Los horarios y lugares donde pueden acudir se pueden consultar en la página web del Centro de Transfusión www.donantesmalaga.org, han apuntado en un comunicado.