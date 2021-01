Enfrentamiento político de primer nivel en el Ayuntamiento de Málaga a cuenta del proyecto de hotel de lujo en el dique de Levante del puerto de la ciudad. Podemos, IU y el PSOE presentaron ayer, en las ruedas de prensa telemáticas previas al pleno de hoy, una moción conjunta en la que solicitan la realización de una consulta popular para que los malagueños digan sí o no a la iniciativa de inversión catarí, dada la modificación sustancial que del paisaje de la bahía se va a producir. El alcalde, Francisco de la Torre, rechazó ayer también durante su intervención que vayan a apoyar la celebración de un referéndum ciudadano, ratificó su respaldo al rascacielos y criticó el cambio de postura y la falta de coherencia del líder del PSOE, Daniel Pérez.

Así, Daniel Pérez indicó que la contestación al proyecto está subiendo y ha tendido la mano a Cs para que apoye esta iniciativa, además de insistir en que ellos han defendido siempre que el hotel debía reconciliarse con la ciudadanía, lo que no ha ocurrido. «Necesitamos amplitud de miras por parte del alcalde, que ejerza la escucha activa», indicó.

El portavoz socialista reconoció que su partido está en un proceso de reflexión, recogiendo información sobre el asunto, y, «si no hay mayoría social porque el alcalde impide la consulta, valoraremos con la documentación cuál es nuestra postura», en alusión a las preguntas de los periodistas de que el PSOE ya votó a favor del hotel años atrás y ahora ha matizado su postura.

Eduardo Zorrilla, portavoz de IU y Podemos, dijo tener la sensación de que el regidor está cambiando de postura en relación a este proyecto, que afectará a «la postal emblemática» de la ciudad, destacó que tanto las posiciones a favor como en contra son transversales y se dan en malagueños de toda condición e ideología, y recordó que muchos países, desde Estados Unidos a Australia, y ciudades como Valencia o Barcelona hacen consultas ciudadanas con normalidad y frecuencia, y además eso se recoge en el reglamento del pleno. «Tenemos el derecho a decidir ante un asunto de esta envergadura».

La propuesta no va a salir adelante porque tanto Cs como el PP, que tienen mayoría absoluta junto al edil no adscrito Juan Cassá, van a votar en contra. El alcalde, de hecho, recordó que el proyecto lo propuso el socialista Enrique Linde en 2011 cuando presidía el Puerto, que el PP lo incluyó en 2011 en su programa y que luego también lo ha sostenido Paulino Plata, también del PSOE, en su etapa al frente de la Autoridad Portuaria. Señaló que ya se planteó la posibilidad de que se ubicara en el dique de Levante el auditorio, pero agregó que es un proyecto «útil para la ciudad», que reforzará el turismo de lujo y de congresos y revitalizará los comercios de La Malagueta, el Muelle 1 y el Centro, aseguró que el proceso de tramitación fue «muy participativo» y recalcó que Daniel Pérez ha apoyado el hotel de manera «decidida, sólida, sin fisuras», de forma «absolutamente clara» en años anteriores cuando se ha sometido a votación. «Ahora hay un cambio de postura y no llega a decir qué plantea», recalcó, rechazando que él mismo esté matizando su postura en relación al hotel, y consideró que convocar una consulta dará imagen de inseguridad jurídica a Málaga.

Cs exige un plan estatal para pymes y autónomos

Ciudadanos defenderá en el pleno ordinario de enero, que se celebra hoy, un paquete de medidas orientadas al rescate de los pymes y autónomos por parte del Gobierno de España, al que exigió que comparta el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. En concreto, pide elevar en 90 millones los planes de empleo para Andalucía; un IVA superreducido para el sector turístico, o medidas en pro del comercio ambulante y el sector de las ferias. Así lo avanzó la portavoz ‘naranja’, Noelia Losada.