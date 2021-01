Es una realidad que, queramos o no, ya está aquí. En Málaga han confluido en los últimos años más de una decena de proyectos que cuentan con edificaciones en altura entre los treinta y más de cien metros. Son rascacielos o torres. A algunos les gustan. A otros, a muchos, no. ¿Por qué? Mientras que el equipo de gobierno, conformado por PP y Cs, defiende este tipo de urbanismo, eso sí, según el sitio en el que se construyan los inmuebles en altura, el PSOE lo considera también sostenible pero cree que los rascacielos planteados ahora son inconexos y en zonas con gran densidad de población y Podemos e IU rechaza directamente este tipo de urbanismo, algo alejado de la idiosincrasia malagueña, pero que parece que llama a la puerta de la capital de la Costa del Sol con insistencia.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, hace una lectura histórica de este tipo de urbanismo. «El urbanismo de los años sesenta y setenta impulsó las construcciones con alguna altura, sobre todo en La Malagueta y en la Carretera de Cádiz. Pero estos proyectos tenían una carencia: los planes urbanísticos no preveían la compensación en suelos cercanos. Ahora sí buscan los proyectos esponjar el suelo cercano, ya que en los nuevos desarrollos de Málaga hay suelos de uso ciudadano y zonas verdes donde antes no las había. En La Térmica, por ejemplo, hay 70.000 metros cuadrados de zonas libres. Estos proyectos tienen hoy en sus alrededores parques infantiles, zonas verdes en su entorno más cercano, y lo completamos con otros usos para que la calidad de vida sea mayor, hay equipamientos secundarios. Hay construcciones de los años sesenta y setenta con pocas zonas de uso ciudadano y parques alrededor».

Dice López que las ciudades son cada vez más grandes, se refiere a los grandes nudos metropolitanos (a las cities), y, por ejemplo, en unas décadas Málaga se unirá con Rincón de la Victoria y Torremolinos, y ahí radica la importancia para este edil del urbanismo vertical, que consume menos territorio, y permite abrir y generar espacios de esparcimiento, verdes, de ocio, comerciales, deportivos o educativos alrededor de las torres o rascacielos o, simplemente, de edificios más altos que la media de lo que se conoce desde finales del franquismo en Málaga, cree. Ahora, explica, se pueden hacer «aprovechamientos en altura siempre que haya zonas para el esparcimiento cerca», para indicar luego que los edificios que ahora se están planteando, como los que irán en los terrenos de la antigua Flex, en Carretera de Cádiz, son similares a los de La Malagueta en altura, no en equipamientos, claro. Y pone como ejemplo del modelo de su departamento Repsol, donde habrá torres, casi con seguridad aunque aún no se ha concretado nada salvo diseños preliminares, y un parque de 80.000 metros cuadrados, dice.

Noelia Losada, portavoz de Cs y edil de Cultura, señala: «Nosotros estamos a favor de los proyectos que traigan progreso y desarrollo para Málaga y, como es lógico, siempre atendiendo a criterios técnicos y jurídicos. La construcción en altura trae consigo menos consumo de suelo, ampliar zonas verdes por lo tanto, y permite singularidad arquitectónica, pero hay que analizar cada caso».

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, dice que «el urbanismo vertical es sostenible, lo que hay es que saber dónde debe implementarse. Por ejemplo, en una zona ya colapsada, con problemas de conexiones generales, no debe crecer en altura. Sin embargo, no sería criticable que se hiciera en zonas de expansión o nueva creación, a modo de city, como han hecho otras grandes ciudades, París sería el mejor ejemplo, sacando ese urbanismo vertical de los centros históricos con grandes manzanas verdes».

«En Málaga sucede exactamente lo mismo. Crecimiento en altura, sin problema, siempre y cuando cumpla con el requisito de que los sistemas generales viarios puedan absorber ese aumento de densidad. Un ejemplo sobre lo negativo de esto está en los terrenos de Repsol: no es razonable crecer en altura y densidad cuando la zona donde se va a construir es la más densamente poblada de Europa, entre Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. Crecer en altura en esa zona es crecer en caos y eliminar zonas verdes. Hoy, los proyectos inconexos que plantea el alcalde sobre torres no son positivos. Solo serían positivos si se circunscribieran a una zona sin esos problemas de densidad y de accesibilidad previa, con todos los proyectos unidos para generar sinergias de negocio. Mientras tanto, todos estos modelos que plantea el PP no funcionarán».

El concejal portavoz de Podemos e IU, Eduardo Zorrilla, censura «el modelo de desarrollismo que impulsa el alcalde, Francisco de la Torre, mediante la promoción de rascacielos en distintos espacios estratégicos de la ciudad: Torre del Río, La Isla, La Térmica, Repsol, El Puerto, Flex, Portillo o Teatinos, con ellos el alcalde defiende los intereses de los promotores privados y los fondos buitre y traiciona el interés general».

«PP y Cs diseñan una ciudad a la medida de los intereses inmobiliarios y los touroperadores, mientras la gente, fundamentalmente los jóvenes, se ven cada vez más expulsados de nuestra ciudad por no encontrar una vivienda asequible. Y la pandemia está dejado aún más claro que el modelo de De la Torre es un modelo de ciudad fallido, en términos urbanísticos, económicos y sociales», dice.