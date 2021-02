Juan José Espinosa, exconcejal de Málaga Ahora y Podemos del Ayuntamiento, optó por no ir en las listas de su partido para las elecciones de mayo de 2019 después de una investigación penal impulsada por sus excompañeras, pero antes había dejado esa formación y se quedó como edil no adscrito. Ahora, la justicia confirma su inocencia con un contundente auto.

¿Cómo se siente después de que se haya archivado el caso sobre usted?

Sin duda es una noticia que se recibe con bastante alegría, a pesar de tener la firme confianza de que este era el único final posible. Muy contento, ya no sólo por mí sino también por la gente que me rodea, familias, amigos, compañeras que hemos sufrido durante estos años esta campaña de acoso y derribo cuyo fin último era erosionar mi imagen y honor y el de la organización que representaba.

Sin entrar en el fondo de la investigación, lo cierto es que este caso, que no tenía, según el juez, base alguna, le obligó a dejar la vida política...

Como bien dices está investigación no contaba con base alguna, pero el hecho de estar investigado me llevó a la decisión personal de dar un paso al lado en la vida pública. A pesar de que muchas compañeras y compañeros me animaban a seguir, entendí que esta era la mejor decisión tanto para la organización y para los intereses comunes que representaba, como a nivel personal, a sabiendas de que esa situación jurídica iba a ser, lamentablemente, utilizada para atacar tanto a mi persona como a la organización por la que me hubiese postulado a cargo público.

¿Se ha sentido víctima de una persecución política?

He sido, hemos sido, víctima de la forma más cruel, despreciable y vil de hacer política, si a esto se le puede llamar hacer política. Ya no sólo por las patrocinadoras de una ofensiva tan repugnante y miserable sino que también por parte de ciertos sectores de los medios de comunicación que sin rigor ni pudor alguno explotaron hasta la saciedad las calumnias vertidas sobre mi persona.

El paso del tiempo pasa factura ya que la verdad se defiende ella misma. La mentira, a pesar de correr mucho, se destruye ella sola.



A todas las compañeras y amigos que siempre estuvieron prestando su apoyo y su cariño constante, gracias¡ Seguimos ✊💜https://t.co/yyEuaRtxdy — Juanjo Espinosa (@JuanjoEspinosa_) 1 de febrero de 2021

Le acusaban de haber sacado dinero con una tarjeta de la cuenta del grupo para sufragar gastos como bebidas y productos alimenticios. ¿Por qué usa Málaga Ahora este argumento?

Perdieron los argumentos políticos y acudieron a las tácticas goebbelianas, (más reaccionarias) difama que algo queda, para tratar de opacar su falta de democracia interna en el seno de la plataforma que habíamos construido juntos para las elecciones del 2015. De este modo, aprovecharon que tenían a su nombre tanto el partido político (Málaga Ahora) como la mayoría del grupo municipal para expulsar a todos los miembros de Podemos Málaga de Málaga Ahora que éramos más del 80%. Y para tratar de tapar este golpe de mano dentro de la plataforma recurrieron a la mentira y apelaron a la lacra de la corrupción política, que tanto daño ha hecho a nuestro país y a nuestra democracia, de una forma miserable e innoble y falta de toda ética, con el objetivo de descabalgar al que entendieron era su adversario político. Pero la honestidad se ha impuesto a la difamación. Nosotras llegamos a las instituciones a servir y no a servirnos, a poner estas al servicio de la gente, desde la máxima transparencia y siendo escrupulosos con los recursos públicos. El argumento era tan burdo como falso. Evidentemente todas hicimos uso de las tarjetas para soportar los gastos de la organización, siempre conforme a ley y justificado en tiempo y forma. Además, queda constatado que todas eran conscientes, conocedoras y partícipes de esos gastos, ya que todo se decidía en reuniones colectivas de la plataforma.

¿Fue este asunto el que motivó que dejase Málaga Ahora en su día?

No, para nada. Este fue el relato que con malas artes trataron de construir y al que algunos medios decidieron amplificar. Como le digo, las tres concejales aprovecharon la mayoría en el grupo municipal y que el partido Málaga Ahora estaba en su poder, para dar un golpe de mano, expulsando a todas las que fuesen de Podemos (más del 80%), así resolvieron las discrepancias políticas. Esta expulsión en masa motivó una asamblea de todas las personas que habían sido expulsadas y la decisión de aquella asamblea fue que yo abandonase el grupo para seguir representando a Podemos como concejal no adscrito, además de, por supuesto, denunciar ese proceder antidemocrático.