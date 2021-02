La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios Sociedad Anónima (Smassa) no cobrará por aparcar en las plazas ubicadas en zona azul en la capital durante 14 días, una vez que entren en vigor las restricciones en la ciudad que vienen derivadas de haber superado la tasa del millar de casos por cada 100.000 habitantes marcada por la Junta de Andalucía como umbral a partir del cual se cierra el municipio y los servicios no esenciales para la comunidad. Esta medida ha sido hoy anunciada por el edil de Movilidad, José del Río.

Este ha indicado, por tanto, que el SARE va a ser gratuito, no se cobrará por aparcar en ningún barrio de la capital a partir de las 00.00 de este miércoles, 3 de febrero, que es cuando entran en vigor las restricciones. En segundo lugar, ha explicado el concejal que los empleados de Smassa no van a sufrir ningún Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), como sí ocurrió con 34 de ellos durante el confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno central el pasado 14 de marzo para evitar el avance del coronavirus. En un futuro inmediato se hará lo que se conoce como redistribución irregular de la jornada, es decir, se decidirán cómo se distribuyen las horas no efectuadas estos días. La idea que subyace bajo la toma de estas decisiones es que, en esta ocasión, va a seguir existiendo movilidad, porque no se trata de un confinamiento en el hogar de la población, de tal forma la plantilla sigue trabajando, el SARE es gratuito y continúan abiertos los aparcamientos municipales para dar servicio a los abonados y a quienes deban estacionar.

En Málaga, cabe destacar, hay más de 4.100 plazas de SARE en diversos barrios, número al que se ha llegado tras la apertura de 451 nuevos estacionamientos de zona azul en Huelin (barrio en el que ayer se sumaron dos nuevas calles para que sus vecinos puedan solicitar tarjetas de residente y aparcar gratis durante los seis meses o más que durará la prueba) y las 258 plazas de Cruz de Humilladero. Ya saben que hay una fuerte división en ambos distritos, entre comerciantes, hosteleros y residentes, sobre la necesidad o no de usar esta zona azul y el equipo de gobierno considera que la mejor forma de manejar la situación es hacer esta prueba durante medio año y analizar luego una serie de variables como la rotación por plaza, si mejoran los resultados económicos de comercios, bares y restaurantes y se acaba con la doble fila. La oposición ha criticado con dureza estos dos nuevos proyectos de ampliación del SARE y pide una consulta popular, que han rechazado el PP y Cs en varias ocasiones.

Además, se va a ampliar la zona azul en las próximas semanas en el entorno de la Avenida de la Aurora, que estuvo un tiempo sin operar durante un tiempo por las obras del metro en la zona del Perchel.

Asimismo, el servicio de grúas municipales se reduce un poco y sólo se atenderá a los requerimientos de la Policía Local.

En este orden de cosas, la EMT también renuncia a hacer un ERTE en esta ocasión y mantendrá a toda su plantilla. Cabe recordar que se trata, de hecho, de un servicio esencial. Se van a hacer, eso sí, reajustes en las líneas más demandadas, adecuándolas a la demanda existente.