Uno de los problemas más graves del Centro Histórico de Málaga y de La Trinidad es la situación existente en muchos de sus solares, abandonados y en mal estado. Ello, además de no favorecer la reactivación económica da mala imagen de los barrios, por lo que en agosto de 2019 se aprobó la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y en 2014, el Registro de Solares. La inclusión de estas parcelas en ese ranking, permite, recuerda el edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, que si transcurre un año sin que el propietario pida licencia de obra o solicite el inicio de un estudio de detalle, la Gerencia de Urbanismo puede subastarlo de forma forzosa. La nueva regulación ha permitido impulsar la construcción y regeneración de estos amplios barrios ubicados en el corazón de la ciudad.

De esta forma, y gracias a esta regulación, existen actualmente 93 parcelas en el Registro de Solares del Ayuntamiento de Málaga, todas ellas ubicadas en el Centro Histórico y La Trinidad, donde el problema es más grave o acuciante. La nueva ordenanza ha propiciado que de esas 93 parcelas 72 hayan solicitado la licencia de obra o la tramitación de un estudio de detalle desde que se incluyeron en esa lista. Asimismo, 16 de estas parcelas se encuentran ahora, según los datos aportados por Urbanismo, en proceso de ejecución de obras y, durante los últimos meses, se ha procedido al archivo de tres expedientes al haberse culminado el proceso edificador y se han incoado cinco procedimientos de declaración de incumplimiento del deber de edificar.

"Nuestro ordenamiento jurídico contempla la creación de Registros Públicos de Solares como instrumentos para el fomento de la edificación y rehabilitación. En nuestro municipio esto se realiza al amparo de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas desde su aprobación y publicación en el BOP del 14 de agosto de 2019, que desarrolla, para el caso de Málaga, el marco legislativo delimitado por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", explica el Consistorio.

Raúl López recuerda que la ordenanza se aprobó para que esos solares fueran construidos y, si no se hace, "el Ayuntamiento anima a que se haga. Si en un año, desde que se inscribe la finca en el Registro de Solares no se solicita la licencia de obra o el estudio de detalle, Urbanismo tiene la oportunidad de obligarte a subastar tu solar. Muchos solares entran y salen, y de esos 93 solares 72 ya han pedido licencia de construcción o estudio de detalles, en algunos no hemos localizado al dueño y en otros hemos tenido problemas de notificación". "Ello ha permitido regenerar urbanísticamente muchas zonas de la capital".

Destaca López que el Consejo de Urbanismo de este viernes se propondrá a los consejeros el archivo de dos expedientes correspondientes a dos solares de titularidad privada situados en calle Victoria, 22 y 24, por haber cumplido el propietario el deber de edificar. Ello significa su exclusión del registro.

Así mismo, se iniciará el procedimiento correspondiente para la declaración del incumplimiento por parte del propietario de un inmueble situado en calle Madre de Dios, 3 por no haber procedido a la edificación en el plazo de un año otorgado para ello. Además, el consejo prevé declarar la caducidad del procedimiento de incumplimiento y sustitución del propietario de una parcela situada en calle Ferrándiz, 10, así como declarar el incumplimiento del deber de edificar en una parcela localizada en la calle Strachan, 9.

En este sentido, la Gerencia Municipal de Urbanismo también lleva a su consejo de esta semana la venta por subasta del edificio ubicado en el número 9 de la calle Strachan, un inmueble protegido con el grado I por el planeamiento vigente que se halla en muy mal estado y cuyos propietarios han hecho caso omiso durante años de los requerimientos del departamento para que lo conserven y mantengan de forma decente, como informó esta misma semana este periódico.

En seguimiento del expediente, «y ante la inacción de la propiedad, se declaró el incumplimiento de la función social de los propietarios» para con el edificio, que data de 1900 y, entre otros asuntos, posee una fachada de gran valor arquitectónico. Hasta ahora, se han realizado en el edificio labores de apuntalamiento, limpieza y cierre de huecos y se estudia aprobar la venta mediante subasta en el próximo consejo de la Gerencia.

Los inspectores visitaron hace un tiempo el inmueble y detectaron, en su última inspección, «un agravamiento general del edificio, afectando a su seguridad y directamente al patrimonio protegido de la ciudad, cuya pérdida sería irreparable». Así se propone el refuerzo del apuntalamiento y la limpieza total del edificio, «evitando la entrada de aves con la colocación de mallas; sanear el patio interior con peligro de derrumbe y refuerzo de estructura, así como la reparación de la fachada y la restitución de las carpinterías». El coste de estas obras se sumará a los trabajos ya ejecutados. Así, Urbanismo también va a aprobar un documento de ejecución subsidiaria por el que se va a hacer cargo del mantenimiento del edificio con el fin de parar el grave deterioro, efectuando los trabajos descritos.

El inmueble, de hecho, se metió en el catálogo del Registro de Solares hace ya un tiempo y actualmente está abandonado, aunque tiene, eso sí, varios propietarios. Así, ante la «dejación» de los dueños en las tareas de conservación, la idea es que el Ayuntamiento va a efectuar las labores de mantenimiento de forma subsidiaria, tasadas, ahora mismo, entre los 180.000 y los 200.000 euros. Estos trabajos se harán de forma inminente.