Hoy 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y la AECC lo celebra con el lema ‘El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer", asegura el presidente de la AECC en Málaga, Francisco Aguilar, que sigue apostando por la prevención y la investigación para luchar contra el enemigo oncológico. Un enemigo, afirma, contra el que no todos los enfermos luchan con las mismas armas.

Este año la AECC tiene como lema la igualdad ante el cáncer ¿Por qué se producen las desigualdades ante esta enfermedad?

Ahora mismo existen grandes desigualdades en los pacientes oncológicos. Si hablamos de cribados, de prevención, son muy diferentes según de qué comunidad autónoma estemos hablando. También hay un aspecto geográfico que impide a muchas personas tener acceso a determinados tratamientos por lejanía a sus lugares de residencia. Por último, hay un aspecto económico, el Covid está provocando mucho empobrecimiento y esto impide que haya gente que pueda costearse tratamientos.

¿Qué acciones hay que llevar a cabo para eliminar esa desigualdad?

Habría que llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales para manifestar que todos somos iguales ante la enfermedad. Hay que instar a todas las administraciones públicas para que vayan restañando esas desigualdades que existen. La AECC está en permanente contacto con las administraciones para denunciar y hacer saber dónde se producen esas desigualdades.

¿Tiene la sensación de que los pacientes oncológicos se han quedado en un segundo plano desde que comenzó la pandemia?

Eso está pasando, es cierto, pero el enfermo de cáncer diagnosticado ha tenido su seguimiento y su tratamiento durante la pandemia. Nuestra preocupación viene por los pacientes que no han sido diagnosticados todavía. Durante la pandemia ha habido una involución de un 20% en casos de cáncer que se han dejado de diagnosticar. Esos cánceres no es que no existan, existen, pero los pacientes, por miedo al Covid, han dejado de ir al médico. Desgraciadamente esos cánceres no diagnosticados siguen avanzando y todos sabemos que lo fundamental en esta enfermedad es cogerla a tiempo. Por eso pedimos que la gente se siga haciendo sus pruebas, sus analíticas, sus cribados, etc. Lamentablemente vamos a tener un aumento de la mortalidad por cáncer a medio plazo por esto.

¿Para cuándo un Plan Nacional para la Investigación Oncológica? ¿La AECC tiene la sensación de que no es una prioridad para los diferentes gobiernos, sean del signo que sean?

Más vale prevenir que curar, y en la pandemia se ha visto: en cuanto supimos de la existencia del Covid-19, la comunidad científica se puso a investigar y ahí están las vacunas; pues con el cáncer debe pasar lo mismo. El cáncer es una pandemia que lleva siglos y que está ahí. Son 400 tipos de tumores que hay que investigar uno a uno y que con el paso de los años se ve cómo se les va derrotando. Ahí están las mejoras en el cáncer de pulmón, de piel, el de colon, etc. La investigación es importantísima para aliviar el mal. Desgraciadamente somos un país donde cuesta una barbaridad alcanzar acuerdos en este sentido.

¿Por qué se toman tan pocas medidas para fomentar la investigación y la prevención ¿Es una cuestión de voluntad política o una cuestión económica?

Desgraciadamente los proyectos en política duran solo cuatro años. La investigación no es algo que se pueda garantizar en este periodo de tiempo y por eso tiene tantas dificultades para salir adelante, a pesar de que nuestro índice investigador es muy alto para los recursos que manejan nuestros científicos. Esta carencia hace que los mejores se vayan fuera de España.

Cada vez más los pacientes malagueños recurren a los cuidados paliativos. ¿Necesitan un mayor desarrollo estos cuidados en el sistema sanitario español?. Hay que indicar que están reconocidos por la legislación.

En Andalucía hemos tenido siempre una carencia crónica en este tipo de cuidados. En Málaga estamos tres asociaciones que trabajamos en esta dirección. No hay médicos especializados en paliativos, hay que formarlos y esto lleva tiempo. Además los cuidados paliativos no son exclusivos del cáncer, son para todas las enfermedades. Últimamente se están dando mucho en enfermedades mentales. Me consta que la administración autonómica andaluza está elaborando un plan para mejorarlos, pero ya sabes que la cosa administrativa va lenta. La AECC fue pionera en este tipo de cuidados, llegamos a tener más de 70 unidades en toda España que se han ido traspasando a los gobiernos autonómicos.

¿Cómo se aborda una enfermedad como el cáncer desde el punto de vista emocional con pacientes y familiares?

El problema es que la sanidad no contempla el factor psicológico de los enfermos de cáncer. Y el paciente se queda vendido. En la asociación tenemos un equipo de psicooncólogos que trata no sólo al paciente sino a toda su familia, además de trabajar con los profesionales para saber cómo deben actuar en el trato con los pacientes y sus familiares. Tenemos un teléfono abierto las 24 horas del día los 365 días del año. Durante la pandemia, por la situación que se ha generado, han aumentado un 40% los casos de ansiedad del paciente oncológico y esto ha redundado en su estado general y en su futura recuperación. También trabajamos con la Facultad de Medicina para que los estudiantes adquieran habilidades en este sentido.

Los datos de la actividad de la AECC en Málaga arrojan cifras superiores al 2019. ¿Cómo han desarrollado su trabajo en un año tan duro como el 2020?

Ha sido un año complicadísimo y durísimo. Nos hemos tenido que adaptar al teletrabajo pero hemos logrado atender a más personas que en 2019. Nuestro personal y los voluntarios se han vaciado para mantener nuestro compromiso con los enfermos oncológicos. Somos casi 10.000 socios y cerca de 900 voluntarios que han estado trabajando contra viento y marea.

¿Qué es lo peor y lo mejor del cáncer?

Lo peor es que es una enfermedad que exige al paciente luchar cara a cara contra ella. Lo mejor es que te hace ver la vida de otra manera. Ayuda a darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Aprender a vivir una vida mucho mejor.

Mejores datos de actividad a pesar del Covid-19

La AECC atendió en 2020 a 2.040 personas (1.218 pacientes y 822 familiares, un 7,1% más que en 2019) a pesar de las restricciones. Se celebraron un total de 8.310 sesiones y 1.244 personas recibieron atención psicológica. La Unidad de Cuidados Paliativos siguió visitando pacientes, incluso durante el confinamiento, un total de 387 (8,79% más que el año pasado), habiéndose incrementado los pacientes nuevos en un 14,23%. La UCP recorrió 32.666 km (un 24,32% más que en 2019), y realizó más de 3.500 llamadas de teléfono (24,32% más que en 2019). Los pisos residencia alojaron a 92 personas y se destinaron 203.401 euros para investigación.