La mañana del 18 de enero el pequeño Satur, un bebé malagueño que vive con sus padres en Inglaterra, se levantaba frío y sin responder a ningún estímulo. Ante esto, los padres del pequeño lo llevaron al Hospital John Radcliffe de la Universidad de Oxford, donde lo ingresaron en estado grave en la Unidad de Cuidados Críticos. En ese momento, a Satur lo indujeron en coma con respiración asistida para evitar más ataques cerebrales.

Ante esta situación tan grave, los padres recibieron el apoyo de una psicóloga del hospital, que les recomendaba dejar sus puestos de trabajo, en los que llevaban un año, para así dedicar ese tiempo al pequeño, un periodo que la profesional describe como “oro”.

La futura falta de ingresos provocó que dos días después del ingreso la abuela de Satur, María Simonet, que vive en Málaga, decidiera apostar por el crowdfunding con el fin de recaudar dinero para los gastos de la familia en Inglaterra. “Empecé la campaña dos días después del ingreso del niño, ya que vi que la cosa era muy grave: dejaron su trabajo y no tenían ingresos para mantener la cantidad de gastos que tienen”, afirma la abuela de Satur.

El 26 de enero Satur fue desentubado, logrando respirar por sí mismo. Sin embargo, el pequeño tenía muchos avances: estaba como un recién nacido. Tras las numerosas pruebas que le realizaron al pequeño, todavía no hay diagnóstico. “No tener diagnóstico es algo que preocupa a los médicos, ya que sin él no se puede hacer ningún tratamiento o, peor, los episodios se le puede repetir en cualquier momento”, comenta María Simonet.

Los médicos realizaron dos pruebas: una de genética y otra biopsia que puede esclarecer las causas del problema del pequeño. “Están a la espera de esas dos pruebas, lo que pasa es que son pruebas bastante complejas y largas: se están realizando en otros laboratorios fuera del hospital”, declara la abuela de Satur.

El 31 de enero, el pequeño malagueño pasó a planta de Neurología Pediátrica, ya que la UCI se ha cedido a pacientes de COVID-19. Este cambio afectó a la familia: solo la madre puede estar con Satur, y el padre se queda en casa con Dana, la otra hija de la pareja que tiene casi dos años. “En planta solo puede estar la madre con él y no se pueden intercambiar tampoco por el COVID”, manifiesta María Simonet. “Psicológicamente lo ha destrozado a los dos”, añade.

A día de hoy, la situación de Satur no ha mejorado: “No responde a ningún estímulo por sí mismo, no nos sigue con la mirada”, afirma María Simonet. Los médicos están preocupados por las graves secuelas que le han quedado al pequeño tras los ataques cerebrales. “Los médicos están preocupados, porque Satur ha sufrido una regresión muy grave”, sostiene la abuela del pequeño.

Para ayudar a la familia, puede hacer un donativo a través de la página web Gofundme (https://es.gofundme.com/f/por-ti-nuestro-pequeo?qid=b7bd5260a7bf85c999d733cea0ca4e7b) o compartir la campaña.