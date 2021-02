“Corre por una Causa” es la Carrera Solidaria de Entreculturas. Se celebra cada año en más de una decena de ciudades de España y tiene el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a proyectos de cooperación. Este 2021 celebra su décimo aniversario corriendo por el derecho a la educación, especialmente, de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

La X edición de la Carrera solidaria “Corre por una causa” se celebrará de forma virtual durante los días 20 y 21 de febrero en todo el país y Málaga será una de las sedes. La convocatoria está abierta a todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan. Los fondos recaudados se destinarán a proyectos de educación en emergencia en países de África y América Latina.

La emergencia educativa causada por la covid, ha hecho que en la mayoría de países de América Latina o de África los colegios aún no hayan reabierto sus puertas, lo que supone más de medio año sin asistir a la escuela. Muchos niños, niñas y jóvenes no cuentan con un ordenador o, ni siquiera, con conexión a Internet en sus casas. Para otros, además, el almuerzo del centro educativo era su principal comida diaria. Además, la escuela no sólo es un espacio de aprendizaje sino también un espacio de protección y de apoyo donde muchos y muchas reciben su principal comida diaria y donde están a salvo de experimentar malos tratos o violencia.

Participa en la X edición de Corre por una Causa

Aunque el 2020 nos trajo cambios radicales y difíciles, “queremos seguir adelante en nuestra tarea de brindar una educación de calidad a miles de niños, niñas y jóvenes. Este 2021 corre por ellos, por su futuro: corre con la mirada puesta en un horizonte lleno de oportunidades para todos y todas” explica José Díaz de Argote, del Área de Desarrollo Institucional de la oenegé.

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.correporunacausa.org donde también tienes la posibilidad de sumarte con un “dorsal solidario''. Puedes correr 10km, 5km, andar 3km o montar en bici 20km, y, para los niños y niñas, existen las modalidades de 1km, 500m, 300m y 100m.

La inscripción se puede realizar hasta el día 19 de febrero y tendrá un precio de 6 euros, con la recogida personalmente de la camiseta, o de 10 euros, si el corredor desea recibirla en casa. Tras completarla, recibirás por email un dorsal que podrás descargar e imprimir para utilizar el día del evento. Te pedimos también que ese día te hagas una foto y la cuelgues en tus redes sociales utilizando este hashtag: #10porlaEducación

Como novedad, por ser el 10º aniversario, estrena app para cronometrar el tiempo de la carrera y una camiseta especial X edición .

La carrera cuenta con el patrocinio de Liferay, Caixa Bank, Fundación Mapfre y Deloitte en todo el país y con Inicia XXI y Guamar en la prueba de Málaga. Nuestra ciudad cuenta también como colaboradores con Prolongo, Óptica Andrómeda y el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.