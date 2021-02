Hace no recuerdo cuántos años, cuando estaba en activo en la apasionante profesión periodística, hice un reportaje en una bodega malagueña. Quise informar a los lectores del periódico en el que prestaba mis servicios, y a los radioyentes de Radio Nacional de España cómo era una bodega dedicada a la elaboración de los distintos caldos malagueños - moscatel, lágrima, oloroso, quinado…- que desde hacía siglos se criaban concretamente en el término municipal de Málaga, porque entonces los vinos respaldados por la Denominación de Origen Málaga tenían forzosamente que elaborarse en Málaga capital.

Las más famosas bodegas que criaban los vinos protegidos por la D.O.M. estaban ubicadas en sectores muy concretos, como El Perchel, Capuchinos, La Trinidad… Las calles ‘bodegueras’ eran Salitre, Constancia, Malpica, Llano del Mariscal… Opté por una de ellas porque conocía al propietario y al mismo tiempo gerente.

Me recibió cordialmente en su despacho, me contó el origen de la bodega, las variedades que criaba y comercializaba, los mercados que atendía (la capital y diversas ciudades españolas) y, sobre todo, los países de Europa y América en los que tenía clientes de bastante relieve, como Suecia, Alemania, Francia, Suiza…, entre los primeros, y Cuba, Venezuela, Argentina…, entre los de América. No me ocultó su repulsa de vender los vinos en toneles, porque se prestaba a manipulaciones que perjudicaran el producto. Su tesis era vender solo embotellado en Málaga, una garantía de calidad que la venta a granel no tiene.

Tras la larga conversación, y como complemento de la visita, me invitó a que descendiera a la bodega - su despacho estaba en la planta superior - y que el capataz me mostrara las instalaciones y cómo era el día a día de la bodega.

Le dijo al capataz que me iba a acompañar en la visita que si yo, el periodista, quisiera hablar con el personal, facilitara los contactos. Quería, en suma, que pudiera realizar mi trabajo sin traba alguna.

La profesión u oficio de corchotaponero esta así recogida en el docto diccionario: «Perteneciente o relativo a la industria de los tapones de corcho»

Efectivamente hice mi minucioso trabajo, y al recorrer la bodega con sus toneles o bocoyes bien alineados, con anotaciones en tiza con números y fechas, pregunté a un par de trabajadores sobre el significado de las anotaciones; al llegar al tercero para interesarme por su tarea, me respondió: «Soy el corchotaponero».

Me quedé sin palabras. Nunca había oído la palabra ‘corchotaponero’, aunque por su composición estaba claro que su actividad estaba relacionada con los tapones de corcho, elemento imprescindible para el embotellado no solo de vino sino de mil y un productos más.

Cuando al día siguiente me dispuse a escribir el reportaje para el periódico y seleccionar los cortes más sobresalientes para el espacio radiofónico, lo primero que hice fue recurrir al diccionario para saber si esa palabra estaba o no admitida.

(Un inciso: desde que empecé a escribir para la radio, primero y para la prensa después, mantengo la costumbre de consultar en el diccionario las palabras que me ofrecen duda o que nunca había oído).

Resumiendo, la profesión u oficio de corchotaponero esta así recogida en el docto diccionario: «Perteneciente o relativo a la industria de los tapones de corcho».

Por cierto, en ninguno de los concursos de televisión en los que se formulan preguntas sobre palabras he oído eso de: «Empieza por la letra C, trabajador dedicado a seleccionar los corchos de las botellas de vino…».

Entrador

Otra palabra que oí por primera vez fue la de ‘entrador’. También con motivo de un reportaje sobre el funcionamiento del Matadero Municipal que estaba en la zona de la Cruz de Humilladero.

Supe entonces que al llevar reses al matadero para su venta y sacrificio, el ganadero o propietario del buey, cerdo, toro… no podía hacerlo de forma directa. La operación exigía la intervención de un intermediario. A ese profesional se le conocía, y supongo que se le seguirá denominando así, entrador. Por lo visto, un ganadero no podía llevar un becerro al matadero sin pasar por el entrador, que supongo que percibiría una cantidad por ¿su trabajo?

Otra palabra que oí por primera vez fue la de ‘entrador’. También con motivo de un reportaje sobre el funcionamiento del Matadero Municipal que estaba en la zona de la Cruz de Humilladero

Como en el caso del corchotaponero, cuando me puse a redactar el reportaje, hice uso una vez más del diccionario. Está clara la definición: «Encargado de llevar las reses al matadero para su sacrificio».

Cuando hice aquel reportaje, los entradores - había dos o tres aquel día - en un café cercano al matadero negociaban con los ganaderos la operación. Lo que no conseguí averiguar fue cómo se accedía al curioso oficio, qué requisitos se exigían para obtener la licencia, si era un coto cerrado…

Hoy, en 2020, desconozco si la figura del entrador sigue vigente. Como ya no estoy en la profesión periodística, me quedo con la historia de incorporar a mis saberes una palabra que tiene varios usos.

El conseguidor

La palabra ‘conseguidor’ no está, por ahora, en el diccionario. Sí anda envuelta en la interminable historia de los ERE de Andalucía. La imagen de la jueza Alaya se hizo popular en los telediarios arrastrando el carrito en el que al parecer no iban los tomates, pepinos y frutas de la compra diaria, sino parte de los miles de folios de una historia no finiquitada aún. Precisamente de ese largo juicio procede la nueva palabra que identifica al personaje que conseguía la documentación necesaria para favorecer a personas que no tenían derecho a gozar de determinadas ayudas. La figura del Conseguidor se considera clave en la historia de los ERE.

Como me temo que pululan por ahí otros individuos que desarrollan tareas similares, quizás en una próxima admisión de palabras en el siempre vivo diccionario de la lengua española, se agregue ‘conseguidor’…, cuya definición correrá a cargo de los miembros no sé si del sillón G mayúscula o p minúscula o de una comisión especial para incorporar nuevas palabras que sustituyan ‘on line’, ‘whatsapp’, ‘play-off’, etc.