La actividad no esencial ha vuelto a la capital malagueña este sábado tras 10 días de cierre. A pesar de esta noticia, bastante menos establecimientos hosteleros de los previstos en un principio han reabierto tras permanecer cerrados al superar los 1.000 casos de COVID por cada 100.000 habitantes desde el 3 de febrero. Según afirma el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), Javier Frutos, solo el 60% de estos negocios han vuelto a abrir.

Uno de los locales de hostelería que ha decidido apostar por la reapertura ha sido la taberna ‘Uvedoble’. «Nosotros abrimos las reservas el viernes porque preparamos menús de San Valentín y el teléfono no paró de sonar, enseguida teníamos llenos el fin de semana. La gente estaba con muchas ganas de salir, aunque yo estaba preocupado por si la gente salía más desbocada de la cuenta», cuenta Willy, propietario del negocio.

Agustín es el dueño de ‘El Gastronauta’, otro negocio de hostelería que también ha apostado por la reapertura, pero que no ha notado gran diferencia ni ha obtenido grandes beneficios. «Este fin de semana hemos facturado solo una tercera parte de lo que solíamos hacer en un fin de semana normal», lamenta el empresario. «No solo no pueden venir los turistas extranjeros, sino que por el cierre perimetral tampoco pueden venir gente de Torremolinos o de La Cala y por esto también está el centro vacío», añade.

Por otro lado, los comerciantes tampoco han notado una abundancia de clientes desde el sábado. «Ahora mismo da igual tener el negocio abierto que cerrado porque no pasa casi nadie por la calle y no se vende nada: hay días que me voy con la caja a cero», comenta Isabel, dueña de ‘Sun Beam’, una antigua tienda de souvenir que se ha adaptado a la pandemia: ahora solo venden ropa y complementos.

Pilar, trabajadora de ‘Vinos de Málaga’, piensa igual que Isabel y además, recalca la importancia del turismo para la ciudad. «La cosa está fatal, porque si no tenemos turismo aquí no hay nada. La gente de Málaga no son clientes de esta tienda, porque son souvenirs y no van a venir a comprar un vino que está más barato en el supermercado», argumenta la empleada.

La falta de turismo en el centro de Málaga es evidente, esto junto al cierre perimetral da como resultado el bajo nivel de facturación de los establecimientos, los cuales no llegan a cubrir los gastos que suponen tener un negocio. Así muestra su preocupación Ronald, trabajador de ‘Everest’, una tienda de complementos: «Cada día cerrado es un día en rojo de ingresos, pero los gastos los tenemos que seguir pagando».

El comercio y la hostelería tienen las esperanzas depositadas en la vacuna y en la llegada de turistas, aspectos que creían que iban a llegar más pronto. «Las expectativas que tengo son bastantes malas, porque esperaba que la temporada se remontara para los meses de marzo y abril, pero tal y como va el tema de vacunación creo que el turismo no llegará hasta septiembre», manifiesta Isabel. Asimismo, estos trabajadores coinciden en la falta de ayudas recibidas para la actividad no esencial. La mayoría ha recibido la ayuda destinada para autónomos de la Junta de Andalucía dotada de 1.000€, pero la consideran «insignificante» dada la situación.