En estos tiempos en los que las redes sociales le permiten a cualquiera estar 'en el plato y la tajá', los políticos malagueños tiraron de 'seny' y se asomaron, para combatir con sus siglas en relación a los comicios catalanes, a esas trincheras de Twitter en las que se libran de forma paralela a la vida real todo tipo de batallas.

Pese a que la victoria puede resultar baldía, el PSOE malagueño se abonó, enseguida, a la celebración y el mismo domingo por la noche su secretario general, el antequerano José Luis Ruiz Espejo, le dio la enhorabuena a Salvador Illa y a todo el PSC "por su importante triunfo en las elecciones autonómicas". "Se abre un nuevo periodo donde debe primar el acuerdo y el fin de la confrontación política", agregó Ruiz Espejo.

Otros socialistas malagueños también reaccionaron ante la posibilidad de hacer la v de la victoria, aunque fuese por una sola noche. El diputado nacional Ignacio López se refirió a "una victoria en votos incuestionable". Su matiz dejaba claro, con la experiencia del triunfo de Inés Arrimadas como antecedente, que una cosa son los votos y otra los escaños y la aritmética de bloques.

Ahora bien, Illa -tal y como avisó en la campaña- al menos se presentará a la investidura y hasta existe la posibilidad remota de un gobierno con todas las fuerzas de izquierda.

Precisamente, uno de los principales reproches que se le hace a Ciudadanos para explicar su debacle electoral es que Arrimadas ni siquiera intentó ser la presidenta y que, en lugar de administrar su tirón en Cataluña, poco después ya iba camino de Madrid para convertirse en la escudera de un 'quemado' Albert Rivera.

Entre los 'naranjitos' malagueños, su líder provincial y diputado con cierto peso a nivel nacional, Guillermo Díaz, no reaccionó en las horas inmediatamente posteriores al escrutinio a pesar de que se venía mostrando bastante activo en relación a los comicios catalanes, en cuya campaña participó de forma presencial para apoyar a Carlos Carrizosa.

Eso sí, el sábado por la noche, Díaz no dudó en mostrar su indignación tras el polémico vídeo del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé en un mitin: "80.000 muertos. Familias arruinadas. La hostelería asfixiada. El que canta aparentemente borracho en este acto que hace que todo sacrificio anterior sea en vano, gana 8.757,7 euros al mes. Y tendrá un complemento en su pensión de por vida. Por eso ríe", escribió el diputado malagueño.

Los silencios también se instalaron en muchos representantes del PP tras conocer el resultado, con el que se corroboró la incapacidad para atraer la presumible fuga de votos de Ciudadanos de la que, en cambio, sí se nutrieron PSOE y Vox. Por ejemplo, el presidente malagueño de la Junta de Andalucía y del PP regional, Juanma Moreno, animó a la participación en las urnas el domingo, pero luego no volvió a sacar el tema en su cuenta de Twitter.

Durante la jornada electoral, se asistió a interacciones peculiares como la del diputado provincial de Recursos Humanos y 'casadista' confeso, Juande Villena, quien salió a solidarizarse con el candidato popular Alejandro Fernández después de que el diputado de Vox Juan Luis Steegmann asegurase que "no tranquiliza mucho ver al candidato del PP a la Generalidad tocado con un pañuelo palestino o pseudo palestino" en alusión al look con el que acudió a votar. Con esta polémica presente, Juande Villena aseguró que el zasca de Alejandro Fernández a Juan Luis Steegmann "se ha oído hasta en Palestina", mientras alababa la respuesta de su compañero de partido y le reprochaba al político de Vox que "no se puede ser más ridículo".

Tras el 'sorpasso' que, luego, llevó a la ultraderecha a sumar más escaños que PP y Ciudadanos juntos, Vox Málaga se sumó en las redes al "visca España" del candidato Ignacio Garriga y le transmitió la enhorabuena "por irrumpir con once leones en la Generalidad de Cataluña".

Quien también arrimó, como de costumbre, el ascuas a sus sardinas fue el coordinador regional de Izquierda Unida, el malagueño Toni Valero, que sigue sin escatimar tics ante los que se comprueba que su formación le ha vendido el alma a Podemos. Tras conocer los resultados electorales, Valero subrayó que "hay fortaleza en En Comú Podem" porque "en las peores circunstancias resiste y es la mejor garantía para lo que esté por venir" tras la "enorme campaña de Jéssica Albiach".