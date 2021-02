Empresarios, las asociaciones de consumidores más representativas (Facua y Al Andalus), y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO exigen al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que convoque al Consejo Sectorial de Comercio de la provincia para hablar sobre la propuesta del Ayuntamiento de ampliar de nuevo los horarios comerciales

En una nota remitida a esta redacción por el sindicato UGT, se explica que los principales agentes del «comercio malagueño reclaman una mayor implicación del Ayuntamiento con su situación y que no se agrave la misma con una desregulación de los horarios comerciales, que sería especialmente perjudicial para el pequeño y mediano comercio».

En 2019, el pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó por mayoría absoluta convocar y constituir correctamente el Consejo Sectorial de Comercio, órgano con facultades para tratar las materias de interés general para el comercio en el que han de estar representados todos los agentes del sector comercio y empresarios, organizaciones de consumidores y sindicatos mayoritarios, consta en la nota. Entre las competencias de este órgano está la de debatir «qué es lo mejor para el interés general del comercio malagueño y sobre todo tratar cuestiones como los horarios comerciales y la delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales, (periodos de tiempo que los comercios pueden abrir en el municipio ampliando los 14 domingos y festivos ya aprobados para toda la comunidad autónoma para 2021 y 16 a partir de 2022)».

«El Ayuntamiento de Málaga no ha cumplido: no ha convocado al Consejo de Comercio ni en 2019, ni en 2020, ni en lo que va de 2021, este órgano no se ha reunido, a pesar de que la representación de pequeños y medianos empresarios del sector, organizaciones de consumidores y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO lo solicitaron por escrito expresamente, y su funcionamiento está totalmente bloqueado por el Ayuntamiento», denuncian.

Las cuestiones relativas a la delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística se toman «oyendo solo a una parte del sector que solicita ampliaciones de horarios comerciales para todo el municipio, el alcalde y la concejala de Comercio evitan escuchar al resto del sector que no quiere ampliaciones de horarios comerciales para todo el municipio porque les supone la diferencia entre estar abiertos o cerrar, entre mantener el empleo o reducirlo, entre generar empleo de calidad a cambio de empleo precario», agregan, e insisten en acusar a De la Torre de evitar «reunirse con quienes solicitan mantener el consenso para la toma de cualquier decisión que afecte al interés general. Solo hay que remitirse a los hechos: más de un año llevan sin tener hueco para mantener una reunión». Cabe destacar que la junta de gobierno local aprobó en enero pedir a la Junta la solicitud para una nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permitiría a los comercios afectados por la misma abrir hasta nueve días más al año, posiblemente los domingos, de forma que a las pymes se les hará difícil competir con grandes superficies.