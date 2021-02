La elección de Málaga por parte de Google para albergar su futuro Centro de Excelencia para la Ciberseguridad, que se abrirá en 2023 en el Paseo de la Farola, ha confirmado el interés que la ciudad suscita entre las compañías del sector tecnológico y el atractivo de su tejido innovador. Una pujante generación de firmas locales ubicadas en distintos puntos de la capital y que han alcanzado el éxito internacional, con nombres como VirusTotal, Freepik, Uptodown o BeSoccer, unido a la realidad del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con sus 600 empresas y 20.000 empleos, sitúa a Málaga en el mapa de las ciudades más dinámicas del momento.

La propia Google ensalzaba hace unos días el ecosistema de talento, startups, incubadoras y aceleradoras conformado en una Málaga que, según todas las voces del sector, se encuentra ante una oportunidad única de consolidar lo que se considera un pilar básico de la nueva economía.

Bernardo Quintero, fundador y responsable de la empresa malagueña VirusTotal (adquirida por Google en 2012), ya manifestaba la pasada semana que el Centro para la Ciberseguridad nacerá con una «clara vocación internacional» y contribuirá a proyectar aún más la imagen de la Málaga tecnológica, confiando en que sirva también «como catalizador para que surjan más startups y nuevo talento especializado en este sector tan demandado».

La noticia ha sido unánimemente celebrada en el ámbito tecnológico local, que destaca la visibilidad global que las instalaciones que Google darán a la ciudad y las sinergias empresariales que impulsará. Eso sí, algunos también advierten de que al ecosistema innovador malagueño aún le quedan elementos por pulir.

Joaquín Cuenca, cofundador de la malagueña Freepik, especializada en la producción y distribución de recursos gráficos gratuitos, califica la noticia de «excelente». «No solo hace que Málaga pueda tener presencia relevante, además profundiza en una de las especialidades en la que la ciudad cuenta con expertos a nivel mundial (Virus Total, Hispasec, Eleven Paths,…). Es mucho más inteligente que pretender saber un poco de todo. La ciberseguridad y el software no necesitan de inversiones en fábricas, la inversión se hace en la formación de personas», afirma este alicantino, afincado en Málaga desde hace años.

Cuenca, que en 2007 marcó un hito en el empresariado español al vender su firma Panoramio a Google, destaca el gran trabajo de las empresas tecnológicas malagueñas, aunque piensa que falta aún mucho recorrido.

«Todavía no tenemos un ecosistema completo, por ejemplo no hay prácticamente inversores locales. No hay suficientes eventos del sector ni suficiente formación especializada, algo que viene a paliarse con el anuncio de Google. Es decir, tenemos los primeros mimbres, pero nos faltan pasos para tener un ecosistema relativamente autónomo», asevera.

En todo caso, sí destaca el atractivo de Málaga para captar profesionales y firmas de alto de nivel. «Tenemos muchos elementos para atraer talento foráneo que nos ayude a construir una industria más fuerte. En ese sentido es importante el trabajo que el PTA lleva desarrollando durante años, aunque creo que hay que complementarlo con más empresas que tengan en Málaga sus centros de decisión», reflexiona.

El responsable de Freepik, empresa que tiene 230 empleados, 32 millones de usuarios únicos al mes y una facturación en 2019 de 31 millones de euros, añade que, en su opinión, «no es tan importante atraer a compañías que implanten sus centros como abonar un terreno en el que nazcan fácilmente nuevas compañías».

En ese sentido cita algunos referentes, alguno nacional (Valencia y su éxito trayendo y creando jóvenes empresas con ‘Lanzadera’) y otros internacionales (Miami o Israel, con sus hub tecnológicos). Y recuerda que VirusTotal, Freepik, BeSoccer, Uptodown han sido éxitos hechos sin inversión externa, algo que también ocurre en otros países aunque siendo sólo una pequeña parte del total. «¿Por qué no tenemos una lista mucho más numerosa de éxitos que sí recibieron financiación? Creo que ahí tenemos un problema», reflexiona.

De cara al futuro, espera también que el desembarco de Google espolee la creación de startups por parte de los jóvenes. «Tenemos que ir enterrando la idea de que el futuro de un informático es ganar un salario medio pasando horas pegado a la pantalla de un ordenador. Hay grandes posibilidades si entendemos cómo usar ese ordenador para solucionar problemas reales de la gente, y la paga está a la altura de los problemas que se resuelven», dice.

Sin embargo, alerta de que no se ha resuelto aún el problema de acceso de los emprendedores a la financiación privada, a pesar de todas las aceleradoras abiertas en los últimos años. «Es todavía una asignatura pendiente. Creeré que está resuelta cuando veamos salir de esas aceleradoras año a año hornadas de empresas exitosas», dice.

Por su parte, Luis Hernández, cofundador del portal malagueño de descargas de aplicaciones Uptodown, cree que el ecosistema de Málaga está generando ya un «efecto llamada» para la llegada de más firmas y trabajadores.

«Hay muchas empresas tecnológicas haciendo cosas diferentes, y todo eso influye a la hora de captar talento, porque lo importante es que haya intercambio de conocimientos, eventos y, en definitiva, una cultura de entorno. Nosotros tenemos, por ejemplo, muy buena relación con VirusTotal y con otras firmas, y eso nos beneficia mutuamente, como también lo va a hacer esta nueva apuesta de Google», comenta.

Para Hernández, Málaga tiene ya un nombre en este ámbito. «Puedo confirmar que cuando hablo con los equipos con los que colaboramos en San Francisco o Corea me comentan las virtudes de Málaga, y no hablo ya del clima o de la calidad de vida, sino de lo que se está haciendo a nivel tecnológico, que es algo muy serio. La retroalimentación que se ha ido generando ha sido muy importante, y todo eso está explotando ahora», afirma.

A su juicio, Málaga cuenta con una oportunidad enorme frente a urbes más grandes. «Es una ciudad segura, atractiva desde cualquier punto de vista. Se podía decir que se ha generado la tormenta perfecta para el sector tecnológico y las startups», añade el responsable de Uptodown, portal que registra anualmente 4.500 millones de descargas (algunos la han señalado como la alternativa a la Google Play).

Hernández también destaca que esta generación de empresas están sirviendo de acicate a los jóvenes, lo que garantiza la emergencia de nuevo talento. «Me encanta cuando nos llaman de la Universidad a dar charlas, porque la mejor forma de difundir esta cultura tecnológica es mostrar lo que eres y lo que has logrado empezando de la nada», explica.

De la misma opinión es el fundador de la web de noticias y resultados de fútbol BeSoccer, Manuel Heredia, que afirma que se ha producido en los últimos quince años la eclosión de una hornada de startups en Málaga que han labrado un know how muy valioso para la capital.

«Cuando hablas de Málaga la gente ya tiene esos nombres en la cabeza. Es importante que existan esos referentes. En nuestro caso, puedo decir que la relación es muchas veces de amistad y hemos podido ayudarnos a la hora de crecer. Porque ya no somos startups sino empresas que facturamos decenas de millones de euros. Y lo hemos conseguido desde el ámbito puramente privado, sin vinculación a instituciones públicas», apunta el responsable de BeSoccer, que cuenta con 140 trabajadores y 30 millones de usuarios únicos al mes que lo sitúan como referente mundial en la materia.

Heredia resalta además que todas estas firmas locales han apostado siempre por su continuidad en la ciudad, a pesar de que algunas han sido adquiridas por grupos globales. «Hemos optado por emplazamientos céntricos, en un deseo de seguir en las raíces y de generar un entorno tecnológico. Vendrán ofertas, pero en BeSoccer está el compromiso de seguir aquí», señala. Y es que, en su opinión, se vive un momento único. «Estamos en la cresta de una ola, y eso nos exige gran responsabilidad. Málaga es ahora mismo una plaza muy atractiva para los fondos de inversión. Que hayan surgido tantas empresas genera curiosidad e interés», opina.

Satisfacción también en el PTA

El director general del PTA, Felipe Romera, celebra el anuncio de Google y la visibilidad máxima que otorgará a Málaga. «Que Google vaya a colocar su logo en un edificio de la ciudad es algo tremendo. Se están generando iniciativas sobre ciberseguridad, 5G, el coche conectado, microelectrónica... y todo esto vertebra un ecosistema de relaciones empresariales», señala.

Romera recuerda que Google está presente en el Club de directivos del PTA, «Málaga TechPark Execs», que tiene como objetivo fomentar la colaboración entre las empresas de la tecnópolis y aportar visibilidad a la excelencia profesional. El responsable del PTA, que alberga a más de 600 firmas con 20.000 trabajadores, afirma además que el modelo empresarial está cambiando gracias a la tecnología, de forma que grandes compañías optan ahora por ubicar sus oficinas en plazas como Málaga en lugar de elegir destinos más clásicos como Madrid o Barcelona. «Es una oportunidad enorme», comenta.

Romera señala que la tecnópolis también está buscando incorporar espacios para los «nómadas digitales», es decir, profesionales que puedan venir a Málaga a trabajar con sus empresas aunque no sea de forma permanente.

El director de la incubadora de empresas BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, considera que la decisión de Google es una noticia de «alcance internacional» que refleja el tirón de Málaga.

«Hoy día es más factible que las empresas apuesten por una ciudad mediana, siempre que este bien conectada como es nuestro caso y tenga un buen entorno tecnológico. Se piensa mucho en la calidad de vida del capital humano y ahí tenemos mucha ventaja», afirma el responsable del BIC, por cuyas instalaciones han pasado en sus inicios empresas como Aertec, Hispasec, Ingenia o la propia VirusTotal.

Simón de Blas destaca además el hecho diferencial de que en Málaga ha surgido una generación de startups que han aprendido a volar solas desde el principio, buscando el capital privado para su crecimiento. «Quizá en otras zonas todo se ha articulado más en torno a instituciones públicas», dice el responsable del BIC; que actualmente alberga a cerca de 40 empresas (en torno a un 20% de ellas extranjeras).

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) también valora enormemente la decisión de Google, y lo considera una «inyección de autoestima» que premia el trabajo de las empresas locales. «Google hace una apuesta de presente y de futuro, y eso es porque tiene plena confianza en la ciudad. Y hay que destacar que VirusTotal ha luchado por traer iniciativas de este tipo para Málaga», comenta el presidente de la CEM, Javier González de Lara, que destaca el potencial de futuro de este segmento. «La propia digitalización rompe barreras y Málaga, con sus recursos humanos y su gran conectividad, ha conseguido hacerse un hueco entre tantas grandes ciudades», añade.

Google ocupará en régimen de alquiler el antiguo edificio del Gobierno Militar de Málaga, en una operación asesorada por la consultora Colliers. Su director en Andalucía, Íñigo Molina, cree que este desembarco posiciona muy bien a la ciudad. «Puede ser el momento de dar un salto relevante de cara a competir con otras ciudades españolas, de Europa y del resto del mundo», dice.

«La importancia de la tecnología, de las conexiones por Internet y del comercio electrónico se incrementan de forma exponencial, y tras ello se abren nuevos nichos para la inversión institucional inmobiliaria», explica. Por ello, añade, las ciudades que respondan más ágilmente «serán las ganadoras de esta nueva competición». Colliers advierte, sin embargo, de que Málaga necesita ampliar de forma urgente un parque de edificios de oficinas que se ha quedado muy pequeño.