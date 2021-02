En la pantalla del ordenador se dan cita nada menos que tres superhéroes de Marvel: Deadpool, Wonder Woman y Spiderman. El Hombre Araña aclara que, vestido de esta guisa, «todo niño o niña tiene que tener la oportunidad de conocer a sus superhéroes».

Los tres forman parte de la asociación ‘Superhéroes Un niño Una Sonrisa’, que se encarga de visitar a los niños del Materno y, por videoconferencia, cuentan cómo es representar un papel tan especial al joven malagueño Javier España.

Este vecino de los Montes, que acaba de cumplir 29 años, creador digital y videógrafo, acaba de poner en marcha en Youtube el canal de entrevistas ‘malaguitas’ ‘Boquerón Televisión’.

Como explica, ha aparcado los vídeos que antes solía realizar al pie de la calle, en muchas ocasiones a personas mayores, «porque con la pandemia todos nos tenemos que reinventar». Por eso decidió crear esta comunidad malagueña en Youtube.

El objetivo, charlar tanto con personajes conocidos como con otros malagueños que pasan más desapercibidos pero que tienen mucho que contar.

Javier está convencido de que «con respeto y educación se llega a todos los sitios», además de «con la verdad por delante», de ahí que no haya tenido problema para llenar de contenido el canal. Uno de los entrevistados es el nerjeño Miguel Joven, el popular Tito de la serie de televisión ‘Verano azul’, que entre otras cosas, en la charla explica cómo consiguió participar en ella: «Lo mío fue casualidad, yo era un chaval que me estaba criando medio salvaje en las playas de Nerja, les falló el chaval que habían traído para hacer el papel de Tito , tenían un cátering en el chiringuito de Ayo y fue Ayo quien dijo: por qué no le hacéis una prueba al hijo de un camarero que tenemos aquí y que es muy espabilado». Miguel Joven aprovecha para proponer que el barco de Chanquete abandone su emplazamiento actual y se traslade al sitio original de la serie, con la construcción de un mirador junto a él.

Excalibur y E.T.

Y de ‘Verano azul’ también habla en su charla con Javier España el arqueólogo y director del Museo de Nerja, Juan Bautista Salado, quien además de confesar que se enganchó con la Arqueología gracias a alquilar en vídeo la película ‘Excalibur’, explica que, con motivo de los 40 años de la famosa serie, en el Museo de Nerja exhiben una claqueta del rodaje y el guión del capítulo nunca rodado de ‘Verano azul’, porque hubo problemas con Icona a la hora de recrear un incendio.

De cine de la infancia también habla el director Alberto Pons, al frente del podcast de enigmas ‘El club de los curiosos’, que cuenta cómo un punto de inflexión en su vida fue ver con su madre, en el cine Regio de la Carretera de Cádiz, la película ‘E.T., el extraterrestre’. «Salí mirando al cielo y llorando como una magdalena porque ese marciano me llegó al corazón e interesado también en si había vida en otros planetas».

Por ‘Boquerón Televisión’ también ha pasado el cantante y compositor Chandé para hablar de su éxito dedicado al Cautivo y de la inspiración para sus otras creaciones: «Soy un artista de la calle, me inspiro en ella, en lo que veo, en el amor, el desamor, en las letras que rodean la vida de uno».

El más veterano de todos ha sido el cantaor Emi Bonilla, que recordó cómo él y su compañero de giras y actuaciones, Antonio Molina, se decían «hermanos». Emi Bonilla aprovechó además para cantar en directo algunos de sus éxitos.

Y, algo menor que el cantaor, también ha charlado con Javier España el profesor y poeta José Antonio Párraga, que explicó que lleva escribiendo poesías desde la treintena. Y entre sus obras más curiosas, un libro agotado, un ‘Diccionario ripioso’, de palabras populares malagueñas definidas en verso. Una de ellas, la palabra ‘torta’, que define con gracia aprovechando la confusión de un guiri ante su doble significado de dulce típico de Málaga pero también de guantazo.

Javier España explica a La Opinión que está muy contento con la experiencia. Después de haber rodado cortos sobre personajes como el recién desaparecido vendedor de almendras Antonio del Río Soto, ‘el Almendrita’, o de entrevistar a antiguos marengos del Palo al pie de la playa, ahora se pasa a la videoconferencia, mientras siga la pandemia.

Entre las personas que le gustaría que pasaran por Boquerón Televisión, cuenta que querría entrevistar a fondo a Pilar la Rinconera, «porque es una persona que ha sufrido mucho en la vida para sacar adelante a sus hijos». También quisiera entrevistar a malagueños con profesiones a punto de extinguirse o ya desaparecidas, y entre los rostros populares «a Manolo Sarria, Dani Rovira y Antonio Banderas. Están invitados».