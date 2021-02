Tres proyectos presentados por la Universidad de Málaga (UMA) para dar respuesta a las nuevas necesidades y retos educativos surgidos como consecuencia de la pandemia han sido seleccionados en las convocatorias extraordinarias de Erasmus+, enfocadas al reforzamiento de la educación digital y el fomento de la creatividad y la innovación.

El primero de los proyectos, que serán gestionados con el apoyo del Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional, es 'Empowering Kids with Interactive Digital Library', coordinado por la UMA, con la colaboración de cuatro socios internacionales y que estará dirigido por la profesora María Pilar Montijano.

Este proyecto de innovación se centra en integrar la alfabetización, la lectura, el pensamiento analítico y las habilidades creativas a nivel de educación escolar a través de una plataforma digital y multilingüe de aprendizaje a distancia, utilizando efectos de transferencia entre estas competencias, además de elementos artísticos y culturales.

'A lexicon of educational films on the subject of STEM for primary and secondary school students', estará coordinado académicamente por la profesora Olga Guerrero, y su objetivo es desarrollar y difundir aprendizaje a distancia de calidad de las áreas CTIM (STEM), así como reforzar las competencias básicas y transversales definidas en el marco común europeo de referencia en competencias clave.

El tercero es 'Peer-Learning storytelling techniques for social inclusión', dirigido por el profesor Alejandro Alvarado, que busca mejorar competencias de los trabajadores del ámbito de la juventud (formadores, educadores, mentores...) procedentes de cinco organizaciones europeas, que se basan en el poder de historias contadas para fomentar la inclusión social de jóvenes inmigrantes.