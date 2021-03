Acuerdo histórico entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, conformado por el PP, Cs y apoyado por el edil no adscrito Juan Cassá, y el PSOE sobre los presupuestos municipales de 2021, ahora en elaboración. Han sido dos semanas intensas en una amplia y profunda negociación entre el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y la edil socialista Alicia Murillo, supervisados ampos por el alcalde, Francisco de la Torre, y el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, que han permitido arrancar la promesa a la principal fuerza de la oposición de que se abstendrá en la votación de las cuentas de este ejercicio, más importantes que nunca porque las cuentas habrán de ser de reconstrucción dada la situación que atraviesa la ciudad por la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus.

Así, el acuerdo supone la dotación de casi 40 millones de euros para financiar o invertir en propuestas socialistas a cambio de su abstención: Pérez ha explicado que se destinan 3,5 millones de euros a un plan de empleo municipal y además el Consistorio se sumará al Plan Aire de la Junta, que supone la inversión autonómica de 4,5 millones de euros en generación de trabajos. En Derechos Sociales, habrá 11 millones de euros: 3,4 millones para economatos y reparto de alimentos, 6,5 millones de euros en ayudas directas a familias vulnerables y, para agilizar su concesión, un plan de refuerzo de 32 trabajadores sociales, que serán contratados en 2021, desbloqueando así el colapso, pues para conceder este dinero es necesario un informe de urgencia social que tarda hasta tres meses, "se desbloquea el colapso". Estas contrataciones están dotadas con 1,3 millones de euros.

Pero hay más: en materia de vivienda, se mantienen 2,9 millones de euros para los planes de alquiler, pero se disponen 1,2 millones de euros para un nuevo programa para ayudar a quienes están en desempleo o inmersos en un ERTE y no pueden acogerse a los planes en vigor. Se han recibido varias denuncias en este periódico criticando los requisitos que se piden para acceder a estas ayudas, pero el acuerdo socialista resuelve o desbloquea este problema que existe en el área que dirige el concejal Francisco Pomares, quien en el último pleno sacó pecho de su gestión.

Asimismo, se acuerdan ayudas directas para el taxi por 415.000 euros (se dobla la partida), hay 800.000 euros para reactiar el sector y se ha acordado una rebaja de la tasas de mercadillos, venta ambulante y feriantes, aunque Pérez ha advertido que se está negociando cómo se hará jurídicamente. Hay más acuerdos: se acuerdan 10 millones de euros para obras en disritos, cinco millones para que Emasa siga separando redes, entre otras.

Pérez ha criticado que el Ayuntamiento no tenga presupuestos el 2 de marzo, pero ha asegurado que estas cuentas son "mejores que las que se iban a presentar", con el fin de que un presupuesto de reconstrucción no dependa del voto "de Juan Cassá", el edil que se ha pasado de Cs al grupo de no adscritos. "Es una negociación suficiente", y la abstención es "para buscar lo mejor para Málaga", porque la gente "está hastiada, exhausta, cansada y el asunto requiere altura de miras". "Hemos primado un acuerdo para ayudar a las familias que peor lo están pasando, abandonando las trincheras ideológicas", ha dicho.

Eso sí, no es el "mejor resultado posible, es muy mejorable". El PSOE había pedido la eliminación de las zonas azules de Huelin y Cruz de Humilladero, la supresión de la plusvalía y la reducción del 20% de los cargos de confianza, pero rechazó las propuestas el equipo de gobierno, y eso que el PSOE, ha dicho Pérez, "negoció sin líneas rojas, podríamos habernos acercado al voto favorable". "Abandonamos las trincheras políticas ara llegar a un acuerdo que contemple ayudas directas, no es de recibo que el 2 de marzo Málaga sea una de las grandes ciudades sin presupuestos".

Por cierto, el PSOE propuso 250.000 euros para hacer consultas ciudadanas sobre el rascacielos de lujo del dique de Levante, en el Puerto, y la parcela del Astoria, pero PP y Cs han rechazado esta petición.