«No sé cómo agradecer todo lo que me ha ayudado y apoyado todas estas personas», dice Ali Guire. Él es un joven burkinés de 20 años que ha encontrado trabajo gracias al Programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’. Este proyecto ha permitido que Ali trabaje a tiemo parcial en Limproser 10, una mediana empresa que presta servicios de limpieza en Málaga. Allí están encantados con él, «es un chico trabajador y con ganas de aprender», relata José Antonio Garrido, gerente del Grupo Limproser 10.

Irene Peñalver es la técnica de este programa y explica que el plan cuenta con una formación de competencias teóricas y una vez superadas se realiza prácticas en las empresas vinculadas al Programa Incorpora con el objetivo de preparar a esas personas y lanzarlas al mercado laboral. Asimismo, cuenta que en Málaga existen varias entidades asociadas al proyecto y que cada una está especializada en un perfil. En el caso de Ali, la asociación que se encarga es Málaga Acoge, que trabaja con personas inmigrantes. «Nuestro trabajo consiste en ayudarles con la búsqueda de empleo, enseñarles capacidades, actitudes, prepararles para una entrevista y a mantener el trabajo», agrega Peñalver.

En relación con Ali Guire, la técnica del programa narra que «ha sido una experiencia muy satisfactoria porque desde el primer día de prácticas la empresa nos llamó diciendo que le gustaba el perfil y que tenía muy buena actitud. Además, había aprovechado bien el curso y tenía buena formación», puntualiza con agrado.

José Antonio Garrido, gerente del Grupo Limproser 10, también coincide con Irene Peñalver y asegura que «la satisfacción es máxima, con Ali , con la asociación Málaga Acoge y con la Fundación ‘la Caixa’». Incluso adelanta que si surge la posibilidad de volver a colaborar lo van a hacer. «El trabajo que hacen estas personas merece un 10 porque ayudan a gente que de verdad lo necesita. El chico está super contento y nos da las gracias 30, 40 y hasta 50 veces si hace falta, es muy agradecido». El gerente de la empresa también traslada el orgullo que siente de participar en un proyecto así porque «Ali es joven, inmigrante y está solo en Málaga, para cualquiera tener un trabajo de este tipo a media jornada no supondría mucho, pero para él lo es todo», manifiesta con emoción.

Ali Guire está muy agradecido por la oportunidad que le ha brindado el Programa Incorpora de la Fundación ‘la Caixa’ y así lo transmite su voz: «No puedo decir nada malo de la Fundación ‘la Caixa’, de la asociación Málaga Acoge ni de Limposer 10. Todas estas personas que me han ayudado y apoyado saben que yo tengo una familia por la que estoy peleando», concreta. El joven burkinés llegó hace dos años y medio a España y aclara que lo hizo para colaborar económicamente con su familia. «Yo no he venido aquí a robar ni a hacer cosas malas, solo quiero trabajar para ayudar a mi familia, por eso me levanto y lucho todos los días».

El joven manda un mensaje para la gente que está en la misma situación: «Si una persona como las que trabajan en Málaga Acoge te presta su ayuda tú tienes que tener ganas y levantarte porque se lo está currando para ayudarte. Hay que moverse y trabajar, yo estaré siempre agradecido por todo lo que han hecho por mí».