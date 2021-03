Si hay un impuesto municipal polémico, aunque creado por el Gobierno central en su día, ese es el de la plusvalía. Ya saben que en 2017 el Constitucional declaró que las transmisiones de los inmuebles a pérdida, es decir, si habían perdido valor entre el momento de la compra y el de la transmisión (por venta, donación o herencia), no debían declararse. Ello sumió en una profunda confusión a los ayuntamientos. El de Málaga dijo que liquidaría el impuesto, pero no lo cobraría hasta que comprobase que había existido una minusvalía del valor de una vivienda. El Gobierno quiere modificar el impuesto, pero aún no lo ha reformado. Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, ha exigido de nuevo al Ejecutivo que reforme el impuesto y compense a los ayuntamientos por lo que van a dejar de percibir. Ello se suma a la caída de ingresos por la crisis pandémica en este concepto: Málaga recaudará 6,3 millones menos por plusvalía en 2021 que en 2020.

En concreto, el Consistorio ha reflejado en el presupuesto que espera ingresar 46,87 millones de euros por el impuesto de plusvalía. «Debido a las incertidumbres derivadas de los pronunciamientos judiciales asociados al impuesto, el resultado de una futura reforma resulta impredecible, y son desconocidos sus efectos posibles sobre el ejercicio 2021, en función de las soluciones que el legislador finalmente adopte para respetar los pronunciamientos del Constitucional, las decisiones de los ciudadanos e, incluso, las posibilidades de que prosperen las peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante el Ministerio de Hacienda para contar con fondos de compensación para paliar estos efectos», consta en el informe económico-financiero de los presupuestos de 2021, presentados el lunes.

«Lo que viene a evidenciar la caída de las plusvalías es en primer lugar el hecho de que principalmente por transmisiones inter vivos la actividad económica se está viendo afectada por la situación actual de la pandemia, es evidente, lo pudimos ver en el presupuesto de 2020, con una caída, y prevemos una caída similar para 2021, pero también es verdad que sigue estando en la hoja de ruta, en los deberes pendientes del Gobierno de España, lo que venimos reclamando a través de la FEMP todos los ayuntamientos de España, de todos los colores políticos, y es la necesaria reforma del impuesto de la plusvalía que elimine la incertidumbre que supone el tener que liquidar un impuesto que a día de hoy está siendo atacado por los tribunales con sentencias que nos condenan a la devolución», dice Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda. «No es que estemos empeñados en cobrarlo, lo que queremos los ayuntamientos es tener la seguridad jurídica de tener unos ingresos que nos sirvan para atender el gasto de los municipios», destacó.

«Desde 2017 que sobrevino la sentencia del Tribunal Constitucional, nos estamos viendo obligados los ayuntamientos en unos casos a revisar y a devolver, y en otros como Málaga a revisar y a dar de baja, porque recordaremos todos que en su momento el Ayuntamiento decidió, cuando teníamos esta incertidumbre encima de la mesa, liquidar las plusvalías pero no cobrarlas hasta que garantizáramos que había habido una minusvalía», añadió, para precisar al instante que, «si el Gobierno, que era una opción, decidiera compensar el impuesto de la plusvalía, tendrían que ser en el caso de Málaga 45 millones de euros al año, sustituir ese ingreso con una transferencia, que es lo que hizo el Gobierno de Aznar con el Impuesto de Actividades Económicas, con los negocios de menos de un millón de euros de facturación».