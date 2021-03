El impacto del coronavirus sobre la economía ha sido desastroso, como vuelven a poner de manifiesto las cifras publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su estudio «Coyuntura demográfica de empresas». En ellas se comprueba que Málaga perdió a lo largo del pasado año un 27% de su tejido original de empresas empleadoras activas a inicio del ejercicio. El matiz a aclarar es que en esos números no aparecen las nuevas altas que simultáneamente se fueron sucediendo a lo largo de los trimestres y que vienen a compensar en parte el desplome. Así, según el INE, de las 45.787 unidades empleadoras registradas a inicios de año sólo sobrevivían 33.356 a cierre de diciembre.

El organismo afirma también que esas bajas no suponen a la fuerza que la empresa haya desaparecido definitivamente sino que en ese periodo el factor empleo, determinante en esta estadística, ha estado suprimido.

El severo descenso no implica tampoco que el tejido productivo de Málaga haya caído a esos niveles ya que, por ejemplo, el propio INE señala que la foto fija a 1 de octubre, cerrado el tercer trimestre, arrojaba 43.631 empresas empleadoras en Málaga, fruto de las altas y posibles reactivaciones registradas en meses anteriores. «El dato que da esta estadística no es el número más correcto para hablar de las bajas de empresas en general, porque por el camino hay altas y bajas no registradas, pero sí es la cifra más correcta para ver el número de empresas que han sobrevivido de las que había a primeros de año, que es a las que se les ha hecho el seguimiento», comentaban hace unas semanas fuentes del INE a Newtral.

El grueso del descensos, claro está, se registraron en el primer y segundo trimestre (la pandemia estalló en marzo y el confinamiento se prolongó hasta final de mayo), mientras que las caídas fueron mucho más leves en el tercer y cuarto trimestre. A nivel nacional, el INE calcula un descenso del 20% en la cifras de empresas empleadoras, que pasaron de 1.190.870 a 952.502.

Los negocios más afectados fueron las micropymes, algo lógico por su peso en el tejido productivo malagueño. Así, de las 12.431 empresas que dieron de baja su actividad, 11.450 (o sea, nueve de cada diez) fueron firmas de hasta cinco trabajadores. El segmento de micropymes con el que Málaga arrancó el año sufrió de esta forma una caída del 32% (de 35.100 a 23.650). Se puede decir así que el coronavirus se llevó por delante a casi la tercera parte de estas microempresas.

Las empresas de entre seis y diez empleados bajaron un 12,3% (de 4.720 a 4.141) mientras que las compañías de mayor tamaño son las que mejor aguantan el embate de la crisis: las de hasta cien empleados sólo bajan un 7% (el año cerró con 5.289) y las de niveles superiores de empleados se mantienen en cifras muy parecidas (cerca a las 300 firmas).

Por sectores, las actividades más afectadas fueron los pequeños negocios vinculados a los servicios de comidas y bebidas y a la construcción, con descensos de en torno al 35%, mientras que el comercio se movió entre el 19% y el 23%, los transportes terrestres en el 19% y las agencias inmobiliarias en el 21%, por citar los segmentos más significativos.

Por otro lado, los estragos de la crisis también se dejan notar en el colectivo de autónomos. Málaga cerró el año con una bajada del 15,8% respecto a los que arrancaron el año (de 115.920 a 97.648). Pero como pasa con las empresas, las nuevas altas ayudaron a sostener las cifras. El 1 de octubre, por ejemplo, el volumen total seguía rondando los 115.000.