Donato Fernández (60 años) no tiene patologías previas y gozaba de un buen estado de salud cuando se contagió de Covid-19. Eso sí, es exfumador y aunque han pasado más de 30 años desde su último cigarrillo, lo cierto es que sus pulmones tuvieron que afrontar la neumonía causada por el Sars-Cov-2 con una dificultad añadida.

Hasta siete miembros de su familia, incluido Donato, se contagiaron a finales de diciembre en una visita en la que una pariente sanitaria era positivo. «Fue en una visita con mucha prevención. Solo cinco personas, todos los adultos con mascarillas... a pesar de todas las medidas nos contagiamos», narra Donato. «Estoy convencido que ese tipo de contagios, después de una Navidad, dio el salto exponencial que ha habido».

Su esposa, su hijo y él decidieron confinarse voluntariamente después de conocer el positivo de su familiar ya que, según asegura, ningún rastreador llegó a llamarles para darles indicaciones. A partir de entonces, Donato explica el «calvario» que supuso contactar con su centro de salud para poder realizarse una prueba serológica y recibir atención médica según iban empeorando los síntomas, sin citas disponibles en 14 días e incapaz de contactar telefónicamente.

Tras hablar finalmente con su doctora, confirmado ya el contagio y, ante el empeoramiento de los síntomas, la facultativa le recomendó acudir a Urgencias, de manera que, tras una semana con tos y fiebre persistente decidió seguir su consejo. En su casa, solo él necesitó ser hospitalizado.

Al llegar al Regional, a Donato le invadió una «sensación de haberse producido una catástrofe» por la gran afluencia de pacientes y el «agobio» que se percibía en el personal sanitario «por no saber dónde acudir». De las Urgencias pasó a Observación, donde permaneció sentado en un sillón durante 24 horas hasta que lo subieron a planta.

Este trabajador social malagueño estuvo ingresado en el Hospital Regional durante 30 días desde el 2 de enero, un periodo en el que la tercera onda epidémica postnavideña avanzaba en una escarpada subida de contagios que llevaron rápidamente a los centros sanitarios a una situación de saturación. Las gerencias hospitalarias activaron sus planes de contingencia para reorganizar los espacios asistenciales y hacer hueco para instalar más camas dedicadas a pacientes con Covid-19. «A la semana de estar encamado y siendo evidente que no tenía mejoría, tuve que, ingresar en la UCI, en la que una vez más pude comprobar la gravedad de la expansión de la pandemia y tener una de las experiencias más impresionantes de mi vida», continúa este malagueño, que permaneció en la Unidad de Críticos del Regional durante ocho días.

«Vi como todo el personal se desvivía por salvar la vida de las personas ingresadas. Pude comprobar la gravedad del virus cuando dos pacientes cercanos a mí involucionaron lamentablemente y tuvieron que intubarlos. Allí aprendí a valorar, más si cabe, la importancia de un sistema público de Sanidad fuerte y solvente que atienda a todas las personas en igualdad».

Según cuenta Fernández, cuando abandonó esta unidad siguió recuperándose en una planta de traumatología dedicada a la Covid-19. Desde hace dos semanas se encuentra en casa con oxígeno, sumergido en un proceso de rehabilitación con gran presencia de la fisioterapia, no solo para recuperar la fuerza y la masa muscular sino para «aprender a respirar» a través de una serie de ejercicios.

«Estoy tomándomelo con mucha filosofía, sabiendo que esto es largo... Ahora mismo no puedo dar un paseo en la calle porque tengo que bajar siete escalones de mi vivienda», explica Donato. Y en el plano mental, después del prolongado ingreso y la larga recuperación que tiene por delante, trata de «gobernarlo» como puede y asegura que ha encontrado una «vía de escape» a través de un blog en el que ha escrito más de 30 entradas donde se dirige a la Junta para denunciar todas las fallas que ha detectado en el sistema sanitario desde su experiencia personal.

«Les escribí que me faltaron solo dos pasos para que estuviera entre los fallecidos y que me iba a permitir el lujo de decir todo lo que me pareciera», concluye Donato.