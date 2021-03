La concentración de coches disuelta por la Policía Local en el restaurante Trepaolla el pasado 6 de marzo ha generado numerosas críticas entre los asistentes, que defienden el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria en todo momento, como el uso generalizado de mascarilla, y niegan que se hicieran derrapes en la zona.

El origen de la polémica se encuentra en una intervención de la Policía Local de Málaga el pasado 6 de marzo, cuando desalojaron una concentración de coches en el aparcamiento del restaurante Trepaolla, en Los Montes, sancionando al establecimiento por ser el responsable de controlar el aforo y a una veintena de asistentes, en muchos casos por haber modificado los coches con "escape libre", que no está permitido por la normativa.

Sin embargo, asistentes a este encuentro plantean que "la actuación de la policía local dejó un tanto que desear", como asegura Iván, uno de los asistentes, que señala que llegaron "y sin hablar con nadie ni decir nada a nadie entraron al establecimiento a hablar con el dueño en lo que llevaban más patrullas mientras se desalojaba el parking". Este asistente al encuentro insiste en que las sanciones no fueron en la concentración "si no en el conocido mirador de los montes unos kilómetros más arriba con lo cual nada tienen que ver con la concentración o el establecimiento". Además, insiste en que nunca hubo un centenar de asistentes y que todos llevaban mascarilla, estando al aire libre en todo momento.

Otro de los asistentes al encuentro, Jesús Trujillo, indica que esta reunión de coches es mensual asegura que "en todo momento estábamos todos con mascarillas y cumpliendo con la normativa anti-covid que tenemos ahora mismo". Además, insiste en que acudieron unas 50 personas "y no hubo nadie que hiciera algo fuera de lo legal con sus vehículos". "Todo el mundo en todo momento guardaba distancia de seguridad con su pertinente mascarilla bien puesta cubriendo nariz y boca y nos trataron de delincuentes por disfrutar de esta afición", afirma Jesús, quien reitera que sólo eran "unos simples aficionados disfrutábamos del día en un parking al aire libre".

José Manuel, otro de los asistentes al evento, indica que es triste que "nos tiremos toda la semana trabajando para poder modificar nuestros coches y poder salir de ruta o a quedadas de forma pacífica con el único afán de juntarnos unos cuantos amigos y vernos un rato y de repente llega la policía y se baja una agente y lo primero que hace es insultar a todos". "Estábamos en un parking aparcados desayunando haciendo un poco de tiempo entre amigos para ir a comer a nuestras casas, no hay espacio físico para lo que ellos llaman derrapes y muchísimo menos e impensable carreras callejeras", relata José Manuel, quien asegura que "somos un club de coches modificados y no apoyamos ese tipo de comportamientos en la vía pública". "Tristemente tenemos que aguantar que se nos persiga como a delincuentes solo por modificar nuestros coches", agrega José Manuel, quien añade que "no es de buen gusto que tus familiares te llamen por que han visto tu coche" relacionado con carreras ilegales.

Raquel, que también acudió al evento, apunta que incluso en el vídeo de la Policía Local "se aprecia que no hay aglomeraciones y la gente estaba separada" y si había alguien sin mascarilla es porque "se encontraban tomando un café al aire libre para no tener que estar dentro del restaurante excediendo el aforo y acumulándose gente dentro del local". Además, insiste en que las sanciones que puso la policía por no tener la ITV "las veo correctas ya que no tener ITV es ilegal".