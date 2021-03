Estaba despierta desde antes del amanecer. Había corregido su discurso con algunas anotaciones al margen y se concentraba en las horas que estaban por venir. No era un rompecabezas, quizá un laberinto. Anoche habló con Pablo y le disparó la decisión que había tomado, como para que no le diera el ok, con el partido tan revuelto, y fuera más, después de las catalanas; eso sí, le sermoneó con lo de que nos jugamos mucho y esas cosas que se suelen decir. Ya estaba Miguel Ángel abajo, con los escoltas, apuró su café solo, fue en un saltito al cuarto de baño a hacer un pis nervioso, se miró al espejo y dijo. ¡Vamos a por todas, chica!

Miguel Ángel, que más que gurú, parecía su jefe de Inteligencia, le puso al día de los últimos movimientos, ya tienen la moción de censura, no una, dos,

no habían querido filtrar nada a la prensa, pero el adelanto electoral sería bien recogido por los medios, menos los del Pacto de Varsovia, ya se sabe que esta izquierda es impermeable a los hechos, le dijo bajito MAR. El coche ya entraba en la Puerta del Sol, y la apariencia era de normalidad. Subió con su asesor a grandes zancadas hasta el ascensor y en un santiamén estaba en su despacho con otro café en la mano. Le pasó a su secretaria el discurso para que lo imprimieran, en cuerpo catorce y a doble espacio, como a ella le gustaba, abrió el móvil, se fue al ordenador…

En otra sala del mismo viejo edificio, Rocío Monasterio se mostraba exultante, se le abrían nuevas expectativas, quién sabe qué le depararía el 4-M. Y al final del pasillo, en el despacho del vicepresidente Aguado -más desabrido que nunca, lo que era ciertamente difícil- comparaba, sin saber por qué, sus reducidas esperanzas a inmensos icebergs que se movían a la deriva por el Ártico.

El histórico edificio de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos, data de la segunda mitad del siglo XVIII, y es singularmente conocido por el reloj de su torreta, que nos anuncia a los españoles cada nuevo año tras las doce campanadas de rigor. Hoy también a las doce, pero con un sol radiante, ella rompería con un golpe sorpresivo ese jarrón de complejos de la derecha española. A esta gente hay que ganarles por la mano, se había dicho muchas veces. Justo al lado, en la calle del Correo, el 13 de septiembre de 1974, ETA V Asamblea colocó una bomba en la cafetería Rolando, causando doce muertos y más de setenta heridos. La terrorista que colocó el artefacto vive hoy con su marido en el sur de Francia, pero eso no lo sabía ella, ya reunida con su núcleo duro, la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, Enrique López, Justicia e Interior, el inseparable MAR…

-Ya no hay vuelta atrás presidenta, la maquinaria está en marcha. Pero ellos también.

-Quiero deciros que toda España va a hablar de nosotros y nos podemos esperar cualquier cosa. Pero vamos a luchar. Madrid no se rinde.

Recordaba aquella frase de Perón de que en política se puede hacer todo menos el ridículo, y ella no lo iba a hacer, estaba en racha, seguía peleando contra la pandemia y el Gobierno de Sánchez, y los hosteleros y el comercio y muchos otros madrileños se lo reconocían. Los chicos de Íñigo se jugaban su desaparición del mapa, los socialistas estaban descabezados con Gabilondo… era el momento, bueno, lo era desde hacía tiempo pero antes no podía, ahora sí, había que aprovechar la guardia baja de Génova. Leyeron como un tiro el papel que les envió y notó que estaban hiperventilados, por Dios, a dónde va esta mujer…, pero como tenían varios frentes abiertos… pues eso. Estaba desmontando más rápido que si lo hubiera comprado en Ikea una forma de gobernar de la derecha. Todos sabían de su hartura con el desleal, pero ahora éste iba a patalear en la inmensidad del vacío, como Alien al final de la película; claro, que había sido otra mujer, Inés, la que disparó primero, así que…, ¿se iba a quedar quieta?, de eso nada…

- Presidenta, los periodistas te esperan.

-Y muchos más -respondió ella con sus papeles en la mano-.

Isabel Allende lo puso en claro:

La muerte no existe,

hija.

La gente solo se muere

cuando la olvidan;

si puedes recordarme,

siempre estaré contigo.