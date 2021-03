Ganas no les faltan ni de estudiar ni de reivindicar. Un grupo de 140 alumnos de la Sección de Educación Permanente (SEP) San Andrés, en la calle Cámara, en Nuevo San Andrés, una escuela de adultos que depende del Centro de Educación Permanente (CEPER) de El Torcal, no quieren ser trasladados a este último centro, después de la aparición de unas grietas que han obligado a cerrar las instalaciones de calle Cámara hace unas semanas.

«En este colegio llevamos 20 años con grietas, hasta el viernes antes de la Semana Blanca se han dado clases aquí», señala María Victoria Martín, una de las alumnas, que también recuerda que el Ayuntamiento puso un tejado nuevo hace año y medio. «Es la prueba de que esto no se v a caer», remarca.

A su lado está el delegado del centro y presidente de la asociación de mayores, Francisco Pérez, que comenta que a comienzos de febrero los alumnos mantuvieron una reunión con responsables del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en la que se propuso como alternativa, «quedarnos este curso en el SEP San Andrés y el curso que viene trasladarnos a dos plantas del Colegio Goya», recuerda.

El CEIP Francisco de Goya, a unos 150 metros de la escuela de adultos, en la misma calle, se vacía el próximo curso por reagrupación de centros y el SEP San Andrés podría ocupar el módulo de la administración, informan.

Sin embargo, critican los alumnos, para su sorpresa, finalmente se ha descartado el Goya y serán reagrupados en el CEPER El Torcal.

«No es que esté lejos El Torcal pero para nosotros sí. Aquí hay personas con movilidad reducida, otras van sólo con carrito o muletas y les cuesta mucho trabajo ir hasta allí», destaca María Victoria Martín.

Junto a ella, descansando en una silla andador está su marido José Ramón Escaño, de 73 años. Como explica, hace ocho años tuvo un ictus. «Gracias a este centro y a la convivencia con los compañeros me he ido recuperando», resalta. A José Ramón, ir al Torcal le costaría mucho trabajo. «Es mucha tela», subraya, al tiempo que su mujer aclara que no merece la pena coger el autobús: «Sólo son dos paradas y encima el autobús te deja arriba y tienes que ir andando hasta abajo».

«A ver si se puede solucionar el problema, no queremos otra cosa», remarca Ángela Gutiérrez, otra usuaria. Muy cerca se encuentra Badia El Gouzi, una marroquí residente en Málaga que cuenta que en este centro de San Andrés ha aprendido a leer y a escribir. «Yo, por supuesto que prefiero el centro aquí, estamos mil veces mejor que en otro sitio, aparte de por nosotras, por las personas mayores que no pueden andar».

«Esto es una maravilla, de aquí no nos queremos ir. Somos una familia», subraya Felisa Barja.

Los alumnos abogan porque se cumpla lo prometido en la reunión de febrero y puedan ir cuando menos al vecino Colegio Francisco de Goya.

Hace unos días, los mayores trasladaron el problema al grupo municipal socialista, cuyo portavoz, Daniel Pérez, les mostró su apoyo y criticó al Consistorio: «Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es buscar soluciones, porque muchos de ellos llevan un cuarto de siglo en estas clases, conocen a sus compañeros y confían en ellos como si fueran sus familias y Paco de la Torre ha roto el único vínculo que los conecta. Muchos de ellos, al no tener actividad, se han encerrado de nuevo en sus hogares», lamentó.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de la Carretera de Cádiz, Luis Verde, negó la semana pasada que sean 140 alumnos los que protestan: «Son 15 alumnos, los otros dos grupos se fueron a El Torcal la pasada semana», indicó.

En todo caso, quiso subrayar que es un problema cuya administración competente no es el Ayuntamiento sino la Junta de Andalucía, que está cargo de los centros de educación para adultos. «Son funcionarios de la Junta», recalcó.

En este caso, explicó, que ha sido la directora del CEPER El Torcal la que ha tomado la decisión del traslado a este centro, tras leer el informe de la Gerencia de Urbanismo sobre las grietas en el inmueble de San Andrés.

«El traslado es cien por cien temporal, en tanto digan los técnicos qué hacer», destacó, aunque subrayó que la apuesta del Ayuntamiento es el traslado del SEP San Andrés al vecino Colegio Francisco de Goya, «porque es más grande, tiene mejor ventilación y está mejor situado». Sin embargo, explicó que este curso no se puede hacer por la oposición de este colegio, ante el miedo al contagio con la llegada de los adultos, en unas clases con grupos burbuja frente a la Covid.