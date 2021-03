El Gobierno central decretó el confinamiento domiciliario por la pandemia del coronavirus el 14 de marzo de 2020. Es decir, que ya ha pasado un año desde que comenzaron a tomarse medidas contra el Covid-19. En los primeros momentos, y aunque se generalizó el uso de mascarillas protectoras y guantes para evitar la transmisión de la enfermedad, no era obligatoria su utilización. A mediados de mayo, el Gobierno decretó que su uso obligatorio para mayores de seis años en la vía pública o espacios al aire libre, en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, siempre que no sea posible mantener la distancia interpersonal de, al menos, dos metros. Sólo dos meses después, en Andalucía, una vez que las comunidades asumieron las competencias sanitarias, se obligó a su uso hubiera o no distancia interpersonal de seguridad. El primer día de su entrada en vigor fue el 15 de julio de 2020. Así, desde que comenzó a multarse por este asunto, a mediados de mayo (las primeras semanas hubo una campaña informativa), la Policía Local de la capital malagueña ha impuesto más de 25.000 multas a ciudadanos por no llevar la mascarilla o por usarla de forma deficiente. En concreto son 25.077. Por otro lado, y también en la capital, la Policía Nacional ha impuesto 4.977 sanciones. En total, el número de multas impuestas es de 30.054, desde mediados de mayo al 4 de marzo de 2021.

La idea de obligar al uso de la mascarilla está clara: poner coto a la transmisión del virus. Las multas, de esta forma, se dispararon entre junio y julio de 2020, de tal manera que en el primero de esos meses regía la obligación de llevar mascarilla siempre que no se pudiera cumplir con la distancia de seguridad y en el segundo había que llevarla sí o sí, hubiera o no distancia. En junio hubo 562 denuncias por parte de la Policía Local, y en julio: 4.265. En agosto fueron 4.474 denuncias y 3.390 en septiembre pasado. En total, los agentes municipales han impuesto más de 25.000 denuncias desde mayo en la capital y la Policía Nacional ha puesto 4.977. El caso es que, desde que la Junta ordenó llevar mascarillas a los ciudadanos a mediados del pasado julio, independientemente de la distancia de seguridad, el ritmo diario de imposición de multas se cuadruplicó (si se compara la última semana de junio y la primera de julio en la que fue efectiva esta medida).

A estos números, por cierto, habría que sumar los de la Policía Autonómica y alguna intervención puntual de la Guardia Civil en el término de la capital, aunque serán escasísimas. Las multas son de 100 euros.

Las mascarillas, según reguló la Junta en una orden amparada en el Real Decreto 21/2010 de 9 de junio, son obligatorias para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros. El 15 de julio se estrenó esta medida.

La obligación de uso de la mascarilla no es exigible a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la misma. Tampoco para aquellas personas que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso. En un principio, no era exigible la mascarilla en el caso de la práctica de ejercicio individual o colectivo al aire libre y tampoco se exigía su uso si uno estaba en una mesa de un negocio hostelero. Pero en octubre, en pleno crecimiento de la segunda ola de la pandemia, la Junta introdujo modificaciones a su propio decreto e hizo obligatorio el uso del tapabocas para la práctica deportiva en zonas con gran afluencia de personas y en la hostelería cuando no se estuviera consumiendo. El uso de la mascarilla se ha generalizado después de que los científicos hayan encontrado «evidencias abrumadoras» a favor de que la inhalación del SARS-Cov-2 «representa una vía principal» de transmisión de la enfermedad en el organismo.