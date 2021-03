«Aquí hay un perjuicio para los vecinos que pagamos y además una discriminación a las viviendas particulares. Consideramos que es algo abusivo y arbitrario y queremos ponerle fin a todo esto», sostiene Miguel Millán, presidente de la Asociación de Vecinos Parque Teatinos.

El dirigente vecinal pasea con La Opinión por la zona verde de la avenida Jorge Luis Borges con la calle Mesonero Romanos, la más grande de los cerca de 45.000 metros cuadrados de jardines que mantiene la Entidad Urbanística de Conservación Teatinos, nacida hace unos 20 años, 18 de los cuales el propio Miguel Millán fue su presidente. Además de estos jardines, tiene a su cargo los de la calles Juan de Robles, Poeta Alfonsina Storni, James Joyce, Carril del Capitán, 1 y la plaza Fiscal Luis Portero, informa Miguel Millán.

Como adelanta, ahora el propósito de la asociación de vecinos es estudiar con un bufete de abogados de Marbella, experto en este tipo de figuras urbanísticas, la extinción de la entidad de conservación mediante un contencioso administrativo con el Ayuntamiento.

«Es un estudio que lo va a costear la asociación de vecinos porque no podemos estar toda la vida pagando la entidad», sostiene, al tiempo que destaca que es una reivindicación que conoce y respalda el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. «Además, hay una normativa que respalda esta reivindicación», señala Miguel Millán, que prefiere no entrar en detalles.

Once comunidades de propietarios costean el funcionamiento de la entidad mediante una cuota incluida en el recibo de la comunidad y que ronda los 55.000 euros al año. «Una cantidad que se ahorra el Ayuntamiento y que no pagan todos», lamenta.

La queja tiene que ver con que de la entidad de conservación no forma parte todo el que se encuentra en la zona. En concreto, señala que no pagan comunidad ni la Fundación San Telmo, ni Emasa, ni Vals Sport Teatinos ni una residencia de estudiantes. «Emasa lo podemos entender pero el resto no. ¿Por qué no quiere Urbanismo que paguen?, los estudiantes disfrutan del parque como el resto», pone de ejemplo.

Además, Miguel Millán critica que la entidad de conservación ha dejado de mantener a diario las zonas verdes. «Una entidad de conservación está para conservar, no para un mantenimiento puntual», señala, algo que a su juicio refuerza la necesidad de ponerle fin. «Llevamos 20 años pagando unos parques que disfruta todo el mundo pero solo pagamos nosotros. El Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de ellos», remarca.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, recordó ayer que en Málaga capital hay más de 80 entidades urbanísticas de conservación, una figura «que se constituye a través del planeamiento urbanístico».

«Cuando los vecinos nos entreguen el documento lo estudiaremos y le daremos contestación. Y si resulta que tienen que seguir manteniendo las zonas verdes les instaremos a que las sigan manteniendo», indicó.