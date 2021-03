Mañana de trabajo en el Ayuntamiento de Málaga con la celebración de una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda y luego un pleno de la misma naturaleza para la aprobación de las cuentas de 2021, las de la reconstrucción, las que buscarán la salida de la crisis económica derivada de la pandemia. Así, en cierto modo ha sido una jornada histórica porque el presupuesto ha salido adelante con los dieciséis votos a favor del PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá, la abstención de los 12 concejales socialistas, tras un acuerdo para invertir 40 millones de euros en empleo, vivienda e infraestructuras de los barrios, y los votos en contra de los tres concejales de Podemos e IU.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha tratado de buscar la abstención de los tres ediles de la confluencia hasta el último minuto. Así, ha ofrecido en la comisión al concejal Nicolás Sguiglia 4 millones de euros para carriles bici y dos millones para mejorar instalaciones deportivas en los barrios, además de otras partidas, sumas que se aprobarían y añadirían al presupuesto en futuras modificaciones de crédito, pero Sguiglia ha dicho que no se trata de avances puntuales en estas áreas, sino que se trata de dar el no al modelo de ciudad "neoliberal" que preconizan el PP y Cs.

Conde, ante el no a dar su abstención a las cuentas, ha sido duro con los concejales de la confluencia. "Cuando no hay trincheras, ni sectarismo, ni tacticismo, ni ombligos, es cuando nos damos cuenta de que tratándose de Málaga es más lo que nos une que lo que nos separa", ha dicho. Sguiglia ha prometido su voto a favor a esas modificaciones concretas, pero el no se lo dan a las cuentas por "dejar el horizonte en manos de fondo de inversión catarí, por preferir una operación inmobiliaria gigantesca a un bosque urbano, por ceder a universidades privadas 50.000 meros cuadrados, en lugar de destinarlos a equipamiento educativo público", además de por liberalizar los horarios comerciantes sin tener en cuenta la incidencia en el pequeño comercio, por la proliferación de pisos turísticos que expulsa a los vecinos del Centro, o imponer la zona azul en los barrios o abogar por "una ordenanza de Movilidad regresiva". "Hemos de decir no cuando consideramos que algo es injusto".

Adelante Málaga ha presentado 35 enmiendas por 40 millones de euros a los presupuestos, un documento rechazado por el PP, Cs y Juan Cassá y que ha contado con la abstención del PSOE. Carlos Conde ha criticado que primero fueron con 50 propuestas por valor de 120 millones de euros, después pidieron 10 medidas por valor de 20 millones de euros, y ahora aparecen con las enmiendas, algunas de las cuales "coinciden en la redacción con las del PSOE". "No estaban cómodos en el consenso generalizado", ha dicho, y ha incidido: "Málaga necesita políticos responsables, pero no hay buen gobierno si no existe una buena oposición".

El líder socialista, Daniel Pérez, ha dicho que su abstención "no es un cheque en blanco" y ha reconocido que han cocinado el acuerdo renunciando a las líneas rojas y abandonando "las trincheras ideológicas", aunque no apoyan las cuentas por la imposición de la zona azul en barrios humildes, el pasar de 56 a 84 cargos de confianza, "más de cinco millones de euros", la negativa a eliminar la plusvalía por herencia o a celebrar consultas ciudadanos para la Torre del Puerto o el Astoria. "Por el bien de Málaga, llegamos al acuerdo de abstención". Conde ha alabado las palabras de Pérez y ha insistido en que, en tiempos convulsos, "los malagueños piden unión, consenso y estabilidad" y ha introducido un matiz sobre la actualidad, ya que algunos, dice, "están instalados en el tacticismo político. Instalarse en el recurrente no y en el yo quiero más, era lo más fácil".

La portavoz de Cs, Noelia Losada, por su parte, ha dicho que este año posiblemente comiencen las obras del proyecto del Neoalbéniz y ha recalcado que se destinan 170.000 euros a cofradías, tras dos años sin procesiones, y ha mandado un aviso a navegantes, tras el distanciamiento evidente entre el PP y Cs a nivel nacional tras los movimientos en Murcia y Madrid: "Málaga tiene un gobierno de garantías, un pacto sólido entre Cs y PP".

En cuanto a las cuentas, Conde ha recordado que cayeron en 2020 los ingresos en más de 50 millones de euros y que se han podido elaborar de forma más ambiciosa después de que el Gobierno haya liberado a los consistorios de la regla de gasto, flexibilizando el techo y permitiendo disponer de los remanentes.

El presupuesto municipal crece hasta poco más de los 899 millones de euros, un incremento del 6,53% respecto al año pasado, ejercicio de la pandemia. Son 55 millones más. Las inversiones se sitúan en más de 131 millones de euros, un crecimiento del 62% con respecto al año pasado. En 2017, de hecho, esta cantidad era de 61 millones. Si se incluyen cantidades previstas en planes de conservación de barriadas y parques industriales la suma total a invertir es de 145 millones.

En cuanto a acción social, este presupuesto se sitúa en 121,7 millones de euros, un 20% más que el año pasado; Empleo, Comercio e Innovación sube a los 57 millones de euros y crece otro 20%; Medio Ambiente alcanza los 212 millones, un 3,2% más; Cultura, Turismo, Deporte y Educación recibe 60,7 millones de euros, un 2% más, y para Servicios Públicos se asignan 256 millones de euros.

Asimismo, se ha pedido un crédito bancario de 76,2 millones de euros, no sólo para soportar la caída de ingresos, sino también para el plan de inversiones y ayudas sociales y a empresas.

El endeudamiento, de cualquier forma, se va a situar a final de año en torno al 60% (60,94%), después de varios ejercicios reduciendo el indicador. Está muy lejos del 110% del límite legal y del 75%, dice el alcalde, por lo que no es necesario que la Junta autorice el presupuesto. El endeudamiento crece un 7,7%. Conde, de hecho, ha recalcado que el Consistorio no puede endeudarse sin límite. Sobre todo, ha destacado el crecimiento del 20% en el apartado social y ha valorado el consenso existente.

Por cierto, hoy ha sido la primera sesión ya como concejala de Podemos e IU de Remedios Ramos, para reiterar como portavoz su rechazo a las cuentas al ser la Málaga de Cs y PP una ciudad que está en "las antípodas" de lo defendido por su grupo.