El viernes 19 de marzo, la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga se encontrará en el Muelle Uno desde las 17:00 hasta las 20:30 horas. El vehículo se situará en la Plaza Principal del Muelle Uno (junto al Centre Pompidou). Para poder participar, las personas pueden inscribirse en el formulario que se encuentra en www.muelleuno.com y se atenderá por orden de llegada en función de los turnos previamente reservados.

El Covid-19 ha afectado a las campañas de donación de sangre, según informa el Centro de Transfusión Sanguínea. Esto ha provocado que se sitúen unidades móviles en otros puntos de donación para que los ciudadanos puedan participar ya que, por ejemplo, no hay actividad en la universidad y las personas no van al lugar. Por ello, el Muelle Uno ha decidido apoyar con la instalación de este vehículo y haciendo un llamamiento a la participación de la ciudadanía por segunda vez. A los primeros 50 donantes se les regalará un donut de Dunkin Coffee.

El Centro de Transfusión Sanguínea ha recordado que la donación de sangre “es un proceso seguro atendido por personal sanitario especializado”. De este modo, antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el carné de identidad o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

Los donantes deberán acudir con mascarilla quirúrgica, desinfectarse las manos a la entrada y salida, mantener la distancia de seguridad y seguir en todo momento las indicaciones del personal sanitario, que le atenderá con mascarillas y elementos de protección.

La donación de sangre es un acto indispensable para salvar un gran número de vidas. Cada día, decenas de pacientes en los hospitales de la provincia de Málaga consiguen salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados. Esto es posible gracias a las miles de donaciones anónimas que lo permiten.