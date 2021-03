El debate de la mañana en la Comisión de Economía y Hacienda ha versado en torno a la petición de declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de toda la ciudad de Málaga que efectuó el Ayuntamiento hace unas semanas. La oposición ha presentado hoy una moción conjunta para que se dé marcha atrás a la solicitud y se consensúe la nueva petición con sindicatos y organizaciones empresariales que representan al pequeño y mediano comercio, pero el equipo de gobierno ha sumado ocho votos, tras un polémico cruce de acusaciones, frente a los siete de PSOE, IU y Podemos para rechazar esta y el resto de peticiones de la iniciativa.

Así, se ha rechazado instar a la Junta de Andalucía a estudiar las reivindicaciones planteadas por los agentes sociales y empresariales del comercio en Málaga; asimismo, al Ayuntamiento se le reclama que, junto a la Universidad de Málaga, y siguiendo los criterios para la declaración de ZGAT definidos en el artículo 20 del Decreto Legislativo 1/2012 de Comercio Interior, "haga un análisis por zonas de la ciudad que permita determinar si todas cumplen con los criterios" para ser amparadas por esta figura. Por último, se pide al Consistorio que desarrolle, junto a la UMA, "un estudio exhaustivo relativo a la situación del pequeño y mediano comercio en la ciudad, recogiendo aspectos como la actual crisis, las posibles consecuencias de una posible ampliación de la ZGAT y medidas orientadas a fortalecer el sector y mejorar la competitividad. Del mismo modo, se insta al equipo de gobierno a poner a disposición de los grupos municipales, así como de las entidades que conforman el Consejo Sectorial del Comercio, los estudios con los que cuente" sobre esta materia. Todo ha sido rechazado.

Esther Izquierdo, responsable andaluza de Comercio en CCOO, ha dicho que ahora "reina el caos" y ha recordado que el pequeño comercio va a necesitar más personal, aumentando el gasto, para hacer frente a los días adicionales de apertura, y ha reclamado que se convoque al Consejo Sectorial de Comercio. Enrique Gil, presidente de Fecoma, se ha quejado de que no se escucha al pequeño y mediano comercio.

Aquí el debate decisivo es cuántos días más podrán abrir los comercios de la capital al año: Elisa Pérez de Siles, edil de Comercio y Vía Pública, ha repetido hoy que son nueve más (domingos y festivos). La responsable sindical de CCOO aseguró hace unas semanas a este periódico que los negocios podrán abrir 19 domingos más y tres festivos adicionales, más los domingos y festivos, por cierto, ya autorizados (sumando en total 30). Este esfuerzo, para las grandes superficies, no tiene problema, pero sí para los pequeños comercios. Y ahí está el debate, que es ideológico también.

Alicia Murillo, edil del PSOE, ha recordado que el 11% del PIB de Málaga depende del pequeño y mediano comercio y ha acusado al equipo de gobierno de "cargarse el consenso" al decidir "unilateralmente hacer esta petición", mientras que Nicolás Sguiglia, de Podemos e IU, asegura que se obedece al dictado de las grandes superficies comercial y se da la espalda al pequeño comercio, además de insistir en la "extraña devoción" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en este tema de la libertad comercial. Noelia Losada, portavoz de Cs, ha asegurado que Madrid, que hizo esto hace dos décadas, vio aumentar las ganancias del comercio un 4% en 2019.

Elisa Pérez de Siles ha recordado que son sólo nueve días de apertura extraordinaria, ha dicho que la iniciativa surge de una iniciativa de la mesa de reconstrucción en la que estaban presentes todos los agentes sociales y empresariales, ha indicado que es un tema que ha trabajando mucho la Confederación de Empresarios de Málaga y ha insistido en que se trata de que los comerciantes malagueños compitan en igualdad de condiciones con los municipios costeros de la provincia que sí son Zonas de Gran Afluencia Turística. También ha acusado a los socialistas de interpretar mal las leyes de este ámbito, de forma que deben ser interpretadas en una tendencia clara a liberalizar los horarios. Ha recordado que ya se dijo no a esta iniciativa hace tan sólo unas semanas y vuelve a traerse. "Les recomiendo que no teman a la libertad, que no impongan el intervencionismo".

En esta comisión ha habido otros dos asuntos importantes, uno relacionado con una moción en la que Podemos e IU pedían ayudas para los vendedores ambulantes y otra sobre los mercados municipales, del PSOE. En relación a la primera, Nicolás Sguiglia ha recordado que hay más de 700 familias que viven en la ciudad de la venta ambulante y ha reclamado un plan de ayudas directas por valor de medio millón de euros, a lo que la edil de Comercio y Vía Pública ha opuesto que eso se va a hacer pero se está estudiando el argumento jurídico para ello. Carlos Conde, teniente de alcalde de Economía y Hacienda, de hecho, ha dicho que la intención es esa. También se han aprobado otras iniciativas para mejora y modernización de los mercadillos. Ha sido aprobada por unanimidad la petición de ayudas, no tanto las rebajas y bonificaciones fiscales, algo que, según el equipo de gobierno, no puede hacerse debido a la Ley General Tributaria y la Ley de Haciendas Locales.

También se ha hablado de mercados municipales y mejoras en sus infraestructuras y se ha aprobado por unanimidad seguir impulsando un profundo plan de modernización.