Una investigación internacional en la que ha participado la Universidad de Málaga demuestra que la exposición a altas concentraciones de polen debilita la inmunidad contra ciertos virus respiratorios y, por lo tanto, aumentan los contagios por Covid-19. El equipo de profesionales involucrado ha extraído dicha conclusión al interpretar los datos recopilados sobre el polen procedente de 130 estaciones de 31 países de los cinco continentes.

La profesora del departamento de Botánica y Fisiología Vegetal María del Mar Trigo ha sido la encargada de liderar desde la UMA este proyecto junto con otros investigadores del Grupo de I+D+i de Aerobiología de la Universidad: Antonio Picornell, Marta Recio y Rocío Ruiz. En total, el estudio cuenta con 14 autores principales y más de 150 científicos internacionales implicados.

Los resultados del estudio presentan unos antecedentes, puesto que en el año 2019 ya se publicó un artículo por parte de algunos inmunólogos de la Universidad de Berlín donde se establecía una relación que había sido testada en el laboratorio con animales de experimentación, según describe la profesora María del Mar Trigo. «Se ponía claramente de manifiesto que los granos de polen liberaban una serie de sustancias en el aparato respiratorio e inhibían la respuesta inmunitaria contra determinados virus», subraya. A partir de esos resultados, se preguntaron si pasaría lo mismo con el coronavirus e iniciaron una petición de datos a todas las estaciones aerobiológicas que pudieran contribuir en ese momento.

La correlación entre polen y contagios la comprobaron en casi todas las zonas que estudiaron, la mayoría europeas. Durante los intervalos sin confinamiento, las tasas de infección eran de media un 4 por ciento más altas con cada aumento de 100 granos de polen en el aire por metro cúbico. «Esto se observó cuando no era obligatorio el uso de la mascarilla. En ese momento, respirábamos todos los pólenes, ahora la mascarilla al menos hace de barrera», explica Trigo.

Parámetros meteorológicos

Existe un vínculo significativo entre el polen y otros parámetros meteorológicos como son la humedad y la temperatura que inciden directamente en su producción. «De esta forma, cuando las temperaturas aumentan y el ambiente está seco, se acelera la apertura de las flores y la liberación de polen en la atmósfera», confiesa Trigo. Por otro lado, la profesora hace hincapié en que este efecto puede darse en cualquier persona y no solo en aquellas que son alérgicas. Lo que sí puede variar es que ‘evolucione de forma diferente en estas últimas’, aunque este aspecto no ha sido estudiado.

El polen y el coronavirus

Además, María del Mar Trigo incide en que estar expuesto al polen no implica que te vayas a contagiar. «Uno se contagia al estar en contacto con una persona que es portadora del virus, si no existe ese contacto no te vas a infectar por mucho polen que haya en la atmósfera», reitera. Después de realizar este estudio, los profesionales implicados recomiendan a los ciudadanos que lleven la mascarilla puesta, aunque se encuentren en espacios abiertos como el campo. El peligro realmente sucede al pasar de estar al aire libre a entrar en un sitio en el que hay una gran cantidad de personas como en el supermercado o en el transporte público. «Hay una coexposición de los factores comentados anteriormente y esto aumentan las posibilidades de contagio», especifica.

Síntomas

El año pasado ya empezaba a surgir la duda sobre cómo distinguir los síntomas de una alergia y del Covid. Según la profesora de la UMA, la alergia no produce fiebre, dolor de cabeza, tos intensa, malestar general, ni dolor muscular sino que es tan solo molestia. «Aparte, la persona que es alérgica ha mostrado síntomas anteriormente en la misma época del año y, por lo tanto, puede sospechar de lo que se trata», recuerda. A pesar de ello, recomendaría a todo aquel que esté dudando a que consulte el médico, aunque sea por vía telefónica.

Tipos de polen en Málaga

Los tipos más comunes en esta estación primaveral suelen ser el olivo, la gramínea y la parietaria, sin embargo, en invierno es el ciprés y el plátano de sombra. Incluso en otoño, «la casuarina produce alergia a determinadas personas que son sensibles a esta especie que es el pino australiano». Los malagueños podrán consultar la concentración de polen que hay en el aire a través de la Red Andaluza de Aerobiología, la Red Española de Aerobiología o en la web de la UMA de Aerobiología. Pero lo más importante es protegerse del virus y de este polen en una primavera que se prevé intensa, debido a las lluvias intermitentes que se han producido, utilizando cualquier tipo de mascarilla, según incide Trigo.