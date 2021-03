En ‘Elogio del caminar’, David Le Breton asegura que «la relación con el paisaje es siempre una emoción, antes que una mirada». Y si tuviéramos que definir qué emoción estalla en el pecho de los ciudadanos, meros caminantes de esta convulsa sociedad del espectáculo, tal vez podríamos decir que la contrariedad. Y si la mirada fuera un estado el nuestro sería de agotamiento. De cansancio. Si ven, por ejemplo, cómo está el patio en Murcia o Madrid o en el corazón de ese partido naranja que tantas ilusiones levantó entre esa franja de población que huye de los extremos, uno sólo puede hablar de indignación, frente al caos, claro. Aunque si el caminante pasara por Málaga y viera el pleno de su Ayuntamiento y luego hablase con el alcalde, Francisco de la Torre, comprobaría claramente que nuestro incombustible regidor vende estabilidad frente al mundo cambiante que nos rodea. Vender es una cosa. Y otra es comprar. Hay estabilidad porque el martes se aprobaron los presupuestos de 2021 gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP que, además de volver a agitar el espantajo del bipartidismo, permite que la ciudad pueda articular muchos fondos para inversión, los servicios sociales y la reconstrucción. Los socialistas se abstuvieron y tanto la negociadora socialista, Alicia Murillo, como el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde, tuvieron palabras de elogio para la bancada contraria. Hay quien dice que este acuerdo no podría haberse alcanzado si los negociadores fueran otros concejales. Eso nunca lo sabremos, pero no deja de ser positivo que las cuentas de 2021 lleven el respaldo de 28 de los 31 concejales. Se quedó fuera, por elección propia, la confluencia conformada por IU y Podemos, pese a que Conde trató de ofrecer un acuerdo de última hora anunciando fondos para un plan de infraestructuras deportivas y para carriles bici. Pero Nicolás Sguiglia, que va sobrado de oratoria, lo rechazó porque la idea del PP y Cs es preconizar una ciudad «neoliberal» en la que, entre otras cosas, se apuesta más, según dijo, por las grandes superficies que por el pequeño comercio, por la proliferación de viviendas turísticas que por el vecino, o por la operación de un fondo soberano catarí frente al horizonte de la bahía. Conde estuvo duro: «Cuando no hay trincheras, ni sectarismo, ni tacticismo, ni ombligos, es cuando nos damos cuenta de que tratándose de Málaga es más lo que nos une que lo que nos separa». Siendo estas cuentas «expansivas» el esfuerzo por llegar a un acuerdo debería haber sido mayor. Podemos e IU se han quedado fuera de la foto y, teniendo razón en muchas de sus críticas, lo cierto es que hay quien cree que no han tenido nunca voluntad alguna de llegar a un acuerdo (y lo dicen fuentes socialistas y populares), después de haber hecho hasta tres propuestas distintas en pocos días. Esta misma semana, por cierto, el equipo de gobierno resucitó una vieja aspiración del alcalde: construir al norte de la ronda Este. La oposición, ya lo saben, lo rechaza y Noelia Losada, edil de Cultura y Deporte, dijo que no quieren ni grandes urbanizaciones ni megacentros comerciales, sino sólo proyectos puntuales de interés general como, por ejemplo, un centro de alto rendimiento deportivo. ¿Hay algo de eso en el horizonte? El director del OMAU, Pedro Marín Cots, recordó que allí no se puede construir porque lo prohíben varios planes y cuerpos legislativos. Cots, por cierto, trabaja para el Ayuntamiento, aunque no lo parezca. A mí me gusta que haya disidencia y que la gente sea libre de expresarla. Pero hay a quien eso le parece mal, sobre todo en el PP. Claro que también hay quien prefiere negar la realidad minimizando la disidencia, como si los malagueños no pudieran pensar por sí mismos. Hay muchos ejemplos de ello. Si el caminante acudiera, por ejemplo, a la Comisión de Cultura del pasado jueves se llevaría las manos a la cabeza al ver el debate que se formó en torno a la Comisión de Calles, un órgano técnico que responde a las directrices de una ordenanza, compuesto, según Losada, por expertos que actúan con independencia. La oposición ha pedido que las atribuciones de nombrar las calles en la ciudad sean del Pleno, pero se rechazó esa propuesta. De esta comisión, por ejemplo, depende la eliminación de los nombres de significados falangistas de las vías de la ciudad. O ha rechazado, por otro lado, darle el nombre de Ana Orantes a una calle (fue la mujer cuyo asesinato cambió para siempre la lucha contra la violencia machista), mientras que Kennedy, malagueño de pro como todo el mundo sabe, sí tiene su propia callecita. A nadie se le escapa que hay que darle una vuelta a ese negociado, porque hay familias esperando calle desde hace años. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la calle del periodista Rafael de Loma? Noelia Losada ironizó con que podría suceder lo mismo que en época del alcalde socialista Pedro Aparicio, cuando se ponían nombres de plantas y de hechos históricos a nuestras calles. Es un tema complejo. Pero a ese negociado, insisto, hay que darle una vuelta porque algo no va. Losada cree que es problema de populismo y así se lo hizo saber a la oposición. Algo de eso sí que hay. Ha llamado la atención esta semana la carta de amor de la concejala de Cultura a su partido, algo que le honra. Es una misiva coherente, pero mientras el mundo se derrumba otros muchos cargos naranjas se desenamoran y dejan Cs, que no el acta. El alcalde ha dicho estos días entender a Díaz Ayuso, a la que otros muchos no comprenden. Ayer debería haberse celebrado el pregón de Semana Santa. La cuarta ola llama a la puerta de una sociedad cansada. Cuídense y caminen, que nadie les estropee la emoción de contemplar el paisaje.