Este año ha sido un año plagado de adioses, de despedidas a despiadada distancia y antes de hora, un año en que la muerte ha sido noticia cada día, con sus números y cifras tras las que se escondían una a una miles de historias que han llenado de tristeza a familias enteras que han acabado rotas, partidas por la pandemia, que no ha hecho otra cosa que alejarnos los unos de los otros y a veces -demasiadas- para siempre.

Ha sido un año en que la muerte nos ha perseguido en forma de amenaza tantas veces cumplida. Un año que sigue todavía acumulando semanas.

Este jueves la muerte ha sido también noticia, o puede que más bien la vida, según se mire, el caso es que se aprobó por fin la nueva ley de eutanasia en España. Sorprende que tardara tanto en salir adelante y que todavía genere tanta polémica hasta el punto de asegurar algunos que la recurrirán. Pero sorprende todavía más que tan solo tengan una ley parecida otros cuatro países. Me pregunto qué alternativa ofrecen -todos esos que se oponen- a quienes sufren un dolor intolerable y eso es lo único que les queda por delante. No digo yo que todo el mundo tenga que tomar ese camino, pero es que eso tampoco lo dice la ley, es lo que tiene legislar para ampliar las libertades: las opciones que había no cambian, simplemente se añaden otras nuevas para los que así lo prefieran sin que eso perjudique a nadie. Por eso extraña que tantos se opongan o se escandalicen ¿qué le importará a los demás cómo quiera morir uno cuando -además- la vida ya no es vida sino sólo sufrimiento?

Ya que no hemos conseguido todavía garantizar una vida digna para todos está bien que por lo menos no alarguemos cruelmente la agonía de los que no ven otra salida que marcharse.