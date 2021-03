Que la principal industria de la ciudad es el turismo es algo de lo que nadie duda. Que la pandemia ha llevado al debate ciudadano la importancia de contar con otros sectores que ayuden a crear riqueza y empleo, tampoco. Y que en los últimos años ha habido fricciones entre varias manifestaciones turísticas y el ciudadano también es una realidad. Por ejemplo, han sido numerosas las quejas de los vecinos por la difícil convivencia con algunos de los usuarios de las viviendas turísticas, o, hace ya años, la imagen que daban las despedidas de soltero o el quebranto que causa la masificación de las visitas a un destino, que se ha abordado en otras ciudades y cuyo debate se estaba abriendo paso en la sociedad civil malagueña. Y el Plan Estratégico del Turismo 2021-2024, elaborado junto a más de un centenar de profesionales del sector, se marca, entre sus retos, prevenir la turistificación. Habla de acciones, pero no concreta en demasía. La explicación es que se trata, dicen, de un documento "vivo".

El alcalde, Francisco de la Torre, y la edil de Turismo, Rosa Sánchez, han presentado hoy este documento en rueda de prensa celebrada en el Salón de los Espejos. En total, se han diseñado cincuenta acciones, de las que se concretan, dicen ambos, 46. En el reto estratégico número tres se habla de facilitar la permeabilidad y convivencia del destino. Y el propósito de este objetivo es mejorar "la percepción de la ciudadanía, de los agentes del sector y de los visitantes, tanto de la calidad de los servicios recibidos relacionados con el turismo, como de las comunicaciones e información recibida, además de por la participación en la construcción de un mejor ecosistema turístico en Málaga". Es decir, que las tensiones y fricciones que hay entre la realidad y las estrategias que marca el Área de Turismo han sido, al menos, percibidas. Por ejemplo, se quiere desplegar un plan de comunicación interna y externa concretando audiencias, mensajes fuerza, canales, momentos y responsabilidades. Se quiere impulsar la participación en la estrategia turística y en el proceso de toma de decisiones de forma conjunta y "mejorar la percepción de la ciudadanía sobre el turismo". ¿Cómo se va a hacer? Impulsando programas de sensibilización sobre la importancia de la actividad para la ciudadanía y desplegando "medidas que eviten la turistificación y fomentando la integración de turismo y vida social". Eso es lo que se concreta. Poco más. Se va a evaluar la percepción de los agentes tanto de forma global como por los respectivos programas o actuaciones realizadas y se va a mejorar la evaluación de la percepción de lo svisitantes en todo el ciclo.

Un punto relacionado con este tema es, por ejemplo, el objetivo número uno, que propone desplegar un nuevo modelo de gestión en el Área. Se quiere actualizar los instrumentos normativos y las ordenanzas. Rosa Sánchez, preguntada por los periodistas, ha indicado que no hay mucha legislación ni tienen las administraciones locales mucha manga ancha en este sentido, "no hay mucha legislación", pero algo se puede hacer, una reflexión, sobre "las nuevas formas de alojamiento, no sé si va a acabar con un cambio legislativo o una nueva ordenanza". Ahora todo eso está "en fase de estudio". El caso es que Urbanismo ya negocia con el sector una serie de innovaciones en la materia, aún no concretadas: Málaga no ha detallado si su norma irá al final por una limitación del número de pisos vacacionales por inmueble (muy improbable), por calle, por barrio o, como parece ser, se establecerá un tanto por ciento para cada uso en un determinado distrito (usos comerciales, turísticos, residenciales, educativos, etcétera). Lo que sí parece claro es que habrá un tope o un límite.

En relación a esto, el alcalde ha indicado que se trata de tener, por ejemplo, la misma información de las viviendas turísticas que de los hoteles, "cuántos, de dónde, cuánto tiempo". "No tiene sentido, la información nos orienta a todos", dice, para "ver cómo estamos". Es un asunto este de los pisos vacacionales que ha tenido opiniones a favor y en contra, y ha recordado que hubo "un vacío normativo" durante demasiado tiempo, tanto nacional como autonómico, "nos vendrá muy bien esa información".

Otro de los objetivos es atraer a visitantes de alto impacto económico. Para ello, el proyecto clave es un plan de desarrollo del segmento enogastronómico a través de la promoción del producto malagueño, recuperando el sector primario y creando una imagen de marca de alta gastronomía a nivel internacional ligada a la filosofía KM0 (productos naturales y locales).

Se prevé un plan para el desarrollo del segmento de playa y naturaleza, trabajando en el posicionamiento online y dando impulso a la ciudad como destino sostenible y se va a diseñar una red de senderos verdes. En este sentido de ir a por el visitante de mayor valor añadido se busca un plan de desarrollo para los segmentos premium, golf y shopping para defender la marca de lujo y el sector de compras, y desarrollar el sector de salud y bienestar. Y también se incide en potenciar el turismo audiovisual o cinematográfico con formación o haciendo un catálogo.

El plan pone el acento en buscar nuevos mercados, en progresar en la notoriedad de la marca y la venta online, aumentar la innovación o mejorar la accesibilidad, así como la conexión del aeropuerto con América en general y con Oriente. Por ejemplo, se hace mucho hincapié en la necesidad de contar con información y el desarrollo del marketing digital y el Big Data.

El alcalde, por cierto, ha abierto la ventana a un posible aplazamiento del IBI específico que pagan los principales operadores turísticos (hoteles, por ejemplo), más que a rebajas.