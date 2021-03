El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que le preocupan las imágenes de la ciudad, en concreto, en el centro, en las que se visualizan aglomeraciones e incumplimiento de la normativa frente al COVID, pero ha dejado claro que esas imágenes son "noticias parciales, que deforman la realidad. La realidad de Málaga no es eso".

"Me preocupa que se dé la imagen de que Málaga es una ciudad insegura, cuando no es así", ha subrayado De la Torre, subrayando que "no es casual que tengamos unos números de los mejores de Andalucía, y seguimos bajando" en contagios si se comparan con hace una semana, agradeciendo "el esfuerzo" de quienes "se lo toman en serio".

En este sentido, ha dicho que la Policía Local "actuará con la eficacia que le caracteriza, y con el sentido de responsabilidad que le caracteriza", confirmando que, como años anteriores, habrá un dispositivo especial de cara a Semana Santa: "Siempre lo ha habido y se va a estar. La Policía Nacional también tiene que hacerlo, no entro en comparaciones, pero espero que al igual que la nuestra trabaja mucho y bien, la Nacional también lo haga mucho y bien".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas por las últimas imágenes de aglomeraciones, sobre todo en el centro y después de que este pasado fin de semana fuera en el que se han interpuesto un mayor número de denuncias.

"Las imágenes vuelan, se convierten en virales, llegan a los medios de comunicación o directamente se convierten en noticia", ha dicho, señalando que "es noticia parcial, que deforman la realidad. La realidad de Málaga no es eso".

A juicio del alcalde, "eso forma parte de la realidad pero la mayor parte de la realidad de Málaga es diferente a eso y, además, la realidad de Málaga es que en ese sitio, a los pocos minutos, estaba la Policía Local poniendo orden y sanciones".

De hecho, efectivos de la Policía Local de Málaga han propuesto para sanción a lo largo del fin de semana pasado a más de 800 personas y 15 locales por diferentes incumplimientos respecto a las medidas preventivas frente al COVID-19.

Ha admitido De la Torre, por otro lado, el incremento de sanciones y ha destacado el trabajo de la Policía Local, que "ha actuado de manera rotunda" desde que se ordenó llevar la mascarilla obligatoria, con más de 25.000 sanciones impuestas en relación con ello la mayor parte, aunque también por incumplir horarios u otras normas.

Por otro lado, ha referido al buen ejemplo de los niños, que respetan las normas frente al COVID, como uso correcto de mascarilla, al igual que otros escolares. "Los jóvenes de las calles de Málaga tienen que mirar el ejemplo de esos niños", ha sostenido.

Ha incidido, por tanto, en que a veces la gente "se relaja y en un fin de semana se va a una casa rural un grupo de amigos y se quitan la mascarilla durante todo el día... craso error. Se puede convivir con la mascarilla, nos quedan pocos meses hasta que llegue la vacuna, tengamos paciencia, no nos relajemos y seamos responsables, totalmente responsables", ha concluido.