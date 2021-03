Tras los pasos fríos de un invierno más gélido si cabe, helando más el alma que el cuerpo, Rainer Maria Rilke baja de su clarividente Ronda y quedamos el sábado en la Antigua Casa de Guardia. Los limitados parroquianos, abstraídos, observan aferrados a sus vasos de Pedro Ximénez intentando vislumbrar en el fondo del líquido dorado un atisbo de dulce y afrutada alegría; Rilke me comenta que tras buscar por todas partes la ciudad soñada, al fin la había hallado en Ronda... «No hay nada más inesperado en España que esta ciudad salvaje y montañera». Tan introvertido y misterioso, parece estar ausente de todo lo que le rodea cuando el tabernero apuntándonos con la tiza nos pregunta: ¿Dos pajaretes? Degustamos el primer sorbo y el poeta, auspiciado por su ángel, me comenta: «La primavera ha regresado. La Tierra es como un niño que conoce poemas». Asiento y le confirmo que si no tuviéramos invierno, este entretiempo no se nos manifestaría tan agraciado; si no padeciéramos esta desazón que nos envuelve en este tiempo tan inaudito, el florecimiento y el esplendor anhelado no se nos revelarían tan bien llegados. Apuramos el segundo vino e iniciamos una larga caminata por los aledaños de La Alcazaba en la cual el autor me va contando con tono susurrante el esbozo de su ‘Sexta Elegía’, la génesis de ‘La trilogía española’ o la culminación de ‘El espíritu de Ariel’. Las luces de Gibralfaro se van tornando rosáceas en una Málaga que respira tibieza ante la llegada de una primavera turbada. Se despide Rainer María camino del rondeño hotel Reina Victoria advirtiéndome que para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades. Ciudades como Málaga, otro año más, inmersa en una pena velada; otra añada con emociones encontradas en cada esquina por una Primavera Sagrada que nos conmoverá desde la nebulosa del cuarto oscuro de los recuerdos. Les invito a seguir sintiéndola.