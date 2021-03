La nueva normativa municipal exige a una docena de distribuidores de mercancías esenciales con transporte eléctrico en la última milla, que es el Centro Histórico de la ciudad, un seguro de responsabilidad civil para trabajar en zonas peatonales que no pueden contratar con las compañías aseguradoras porque el Ayuntamiento de Málaga no emite un informe que detalla las cláusulas que debe cubrir este seguro, dice el PSOE, que afirma que estos profesionales son también víctimas de la Ordenanza de Movilidad.

"El futuro de Málaga como capital de movilidad sostenible se ha frenado en seco por una nueva ordenanza que no atiende las necesidades de colectivos y de personas que apuestan por desplazamientos no contaminantes", denuncia el Grupo Municipal Socialista. Así al menos lo expresaron hace un mes más de 8.000 personas en una protesta histórica. "Histórica porque jamás se habían dado cita hasta la fecha miles de personas en bici y enfadadas por el desatino de una normativa municipal que no se les había consultado previamente", indica el PSOE.

Ahora son los repartidores de mercancías con triciclos eléctricos quienes recriminan al alcalde, Francisco de la Torre, y al concejal de Movilidad, José del Río, que se lo vuelvan a poner difícil a la docena de mensajeros que usan medios de transporte eléctrico para llevar paquetes, esenciales en muchos casos, a empresas radicada en la última milla, que es el centro histórico de Málaga. “Nos piden un seguro de responsabilidad civil que las aseguradoras no pueden hacernos porque desconocen las cláusulas que deben cubrir y porque el Ayuntamiento no ha emitido un informe sobre el cambio de normativa de movilidad, para diferenciar nuestro trabajo del uso doméstico de la bicicleta. El Ayuntamiento no nos facilita”, advierte Salvador Cordón. “Desde hace 16 años llevo paquetes a ópticas, farmacias y clínicas médicas, materiales que son esenciales y que deben llegar a tiempo. Vamos en bici y en triciclo, pero siempre con respeto y a una velocidad adecuada. Jamás hemos tenido un incidente con peatones en el centro de la ciudad”. Y tampoco había tenido tantos problemas con el Ayuntamiento como ahora por desempeñar su trabajo, que ahora se ve en la cuerda floja.

“Para poder repartir en el Centro Histórico, el Ayuntamiento nos exige ahora una póliza de seguro de responsabilidad civil porque hacemos nuestro trabajo en zonas peatonales. Lo entendemos y aceptamos esta nueva regla”, expresa Cordón. “Sin embargo, las compañías aseguradoras nos piden un informe municipal sobre las cláusulas que deben ser cubiertas, porque los repartidores no hacemos un uso común del triciclo o de la bicicleta, sino profesional. Es lógico. Pero el Ayuntamiento no ha emitido este informe, luego las compañías no pueden asegurarnos”, se lamenta este profesional.

Desde este colectivo, del que forman parte 12 empleados de las empresas SEUR, DHL y GLS, se recrimina “la contradicción del Ayuntamiento de Málaga, que no ha desarrollado aún un informe que justifica el cambio de una ordenanza municipal, para que la compañía de seguros pueda aplicar las cláusulas de la cobertura en el contrato”, ha denunciado Cordón, que ha señalado que “hemos tenido que acudir a la oposición, concretamente al Partido Socialista, para que el Ayuntamiento nos escuche por segunda vez”.

La primera fue a mediados del mes pasado, cuando los problemas de los repartidores de la última milla llegaron a los medios de comunicación tras la queja de estos trabajadores por ser multados al desplazarse en bicicleta y triciclo para repartir la mercancía en zonas restringidas al tráfico. Una moción del concejal socialista Jorge Quero salió adelante por unanimidad para permitirles realizar su trabajo “sin ser vigilados ni penalizados”, ha añadido Cordón, “pero ahora nos encontramos con otro impedimento del alcalde para la que el equipo de gobierno no nos da solución. Debemos contratar un seguro, pero sin saber qué tipo de seguro”.

El concejal socialista Jorge Quero, por su parte, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y al concejal responsable de Movilidad, José del Río, “que se tomen en serio a esta docena de familias que depende del reparto de mercancías esenciales en la última milla”. Para el socialista, “no es de recibo que un ayuntamiento atente contra el trabajo de personas de las que depende la entrega rápida de mercancías esenciales, además de hacerlo en un transporte que no contamina el centro de nuestra ciudad. Parece que tanto De la Torre como Del Río siguen viendo la movilidad sostenible como una moda pasajera o un capricho, cuando realmente su visión de los años 60 es el principal obstáculo para convertir a Málaga en una ciudad responsable con el clima. Para ellos, el medioambiente es sólo el pin que llevan en la chaqueta”.

Quero ha pedido también al equipo de gobierno que facilite a estos trabajadores “un trato humano y digno en el Centro Urbano de Distribución Ecológica”, que fue pionero en España al implantarlo el propio Ayuntamiento en 2004 para que los repartidores de mercancías del centro histórico tuvieran un lugar de carga de sus vehículos eléctricos para la entrega ecológica. “El Ayuntamiento ha quitado el montacargas que usaban desde hace años y ahora obliga a estos repartidores a subir tanto el vehículo como la mercancía a pulso por una rampa. Esto es inhumano y dice muy poco de un alcalde que se jacta de convertir a Málaga en smart city”, ha criticado Jorge Quero. “Los repartidores siente impotencia al ver que desde Smassa les obligan a subir una rampa con su mercancía empujándola como burros de carga, porque no quieren que el cargamento se arrastre con sus vehículos privados. Una auténtica crueldad. Exigimos que se instale de nuevo el montacargas”, ha zanjado el concejal socialista.