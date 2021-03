La Asociación de Vecinos y Vecinas de El Palo ha protagonizado hoy una protesta frente al Ayuntamiento, mientras se celebra el Pleno ordinario de marzo, para exigir, una vez más, la ampliación de su centro de salud, algo que está previsto pero cuyos trámites se han eternizado, una polémica que hunde sus raíces en la exigencia de la ciudad de hacer un tercer hospital en el distrito Este.

Dicen los vecinos en el manifiesto leído hoy, que el centro de salud se construyó en 1986 para 26.000 usiuarios. Hoy atiende a 35.851, es decir, tiene 35 años. La Junta del PSOE aceptaba "la necesidad sin paliativos de ampliar el centro de salud de El Palo o de crear un Centro de Alta Resolución de Especialidades". "Naide niega que esto sea una necesidad urgente. La Consejería de Salud de la Junta ha declarado estar dispuesta a ampliarlo de inmediato. Y nosotros los creemos. Pero están dejando pasar ya demasiado tiempo, cinco años".

En plena campaña electoral, dicen, el alcalde pide más: un hospital. "Se hacen una foto (todos los candidatos del PP en Málaga con el alcalde a la cabeza) en las Cuatro Esquinas, en la que van más allá y reivindican un hospital". Los vecinos dicen haberse asesorado con profesionales para pedir una ampliación, que los expertos definen como CARE.

"El nuevo Gobierno autonómico nos asegura que están absolutamente de acuerdo (en reunión con la delegación de Salud de 1 de diciembre de 2019), y como muestra de voluntad afirman tener una partida presupuestaria cuya cuantía no nos revelan. Sin embargo, desde noviembre de 2020, le tenemos pedida a la delegada de la Junta, Patricia Navarro, y hasta la fecha no nos la ha concedido". Ahora, dicen, l aJunta proyecta un "nuevo y más grande centro de salud y a la vez un centro de especialidades. Es decir, un CARE completo y unas Urgencias más adecuadas. Quieren un centro que no se quede pequeño en 20 años". En el manifiesto dicen que el regidor, Francisco de la Torre, tras numerosas reuniones ni les recibe ni les da cita. "Todo se atasca en el Ayuntamiento, que no acaba de ofrecer suelo".

La asociación pide que se utilice el solar del centro de salud y de la Policía. El concejal del distrito, dicen, "nos asegura que barajan hacerlo en el lugar que hoy ocupan el centro de salud y la policía, subiéndolo una planta y derribando" ambos edificios. La pandemia, ahora, lo ha complicado todo y el ambulatorio está falto de personas, espacios y recursos suficientes, alegan, los "enfermos hacen colas en la calle". "Exigimos a la Junta la puesta en marcha del proceso de construcción y al Ayuntamiento la oferta del espacio para su ubicación provisional, demostrando así que su voluntad y sus decisiones se corresponden con sus discursos y promesas. La situación es urgente y el tiempo perdido es irrecuperable".

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha dicho hoy haber "desatascado" el problema de falta de suelos para construir un Centro de Alta Resolución de Especialidades médicas (CARE) y mejorar el centro de salud, y lo hará en la parcela que actualmente ocupa este último edificio, informa Europa Press.

Se trata, como ha avanzado en rueda de prensa la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, de dar una respuesta sanitaria adecuada al volumen de población de la zona este de Málaga, descargar el CARE de Muelle de Heredia y descongestionar también a las urgencias hospitalarias de la ciudad.

Desde que se planteara este proyecto, la Consejería tenía abierto dos frentes: la búsqueda de espacios para las nuevas obras y una ubicación para seguir atendiendo a los pacientes. Esta última se ha solucionado gracias a la cesión por parte de la Universidad de Málaga (UMA) de la planta baja de la antigua Facultad de Derecho, sita en la barriada, que actualmente alberga el Centro Internacional de Español.

La delegada ha valorado la "generosidad" de la UMA para poder ocupar el espacio que, como ha destacado, "será en breve" y permitirá incluso ganar en asistencia incluyendo de tres a cinco consultas más.

Por otro lado, también se ha solucionado la parcela en la que se va a construir en nuevo CARE y centro de salud de El Palo. Tras una primera intención de ocupar parte de la parcela colindante perteneciente a la Policía Local, esa idea "se ha descartado", y se construirá íntegramente en el espacio que ocupa el actual centro de salud. Así, se mantendrá el mismo espacio pero creciendo en altura, ha detallado Navarro.

El proyecto, incluido dentro de los presupuestos de 2021, cuenta con una inversión inicial de 340.000 euros, y se estiman en torno a 12 millones de euros para las obras, algo que está a la espera del plan funcional para cerrarse. Tampoco se conoce su financiación, aunque la delegada ve "lógico" que sea a cargo de los fondos europeos para la regeneración tras la pandemia del coronavirus, aunque también podrá ser autofinanciado, ha dicho.

Independientemente de ello, Navarro ha señalado que se va a trabajar para que el plazo de ejecución sea de dos años, tal y como marcan los tiempos de los fondos europeos. La idea, ha recalcado, es ejecutarlo "en el menor tiempo" para así "atender esas expectativas que tienen los vecinos" en cuanto a esta infraestructura sanitaria, que la delegada ha considerado "un proyecto vital, crucial y de primer orden de prioridad porque es una zona muy poblada y con una atención primaria deficiente hasta ahora".