El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ratificado hoy las palabras del edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, en el sentido de que la Autoridad Portuaria debe ceder gratis el suelo del muelle de San Andrés que se había previsto para acoger el auditorio de la ciudad. Eso es lo que se firmó, ha venido a decir el regidor malagueño, quien, no obstante, además de refrendar lo dicho por López, ha abierto la puerta a ayudar al recinto a resolver sus problemas logísticos y limar las aristas del soterramiento del tren.

“Siempre me gusta citar el acuerdo que en los meses como estos, vísperas de Semana Santa, en el año 2004, se firmó. Firmamos un acuerdo con el presidente del Puerto de entonces, Enrique Linde, con varios puntos: el desbloqueo de los muelles uno y dos, que ha quedado muy bien, el planteamiento del muelle cuatro, oficinas, y en el muelle de San Andrés se preveía efectivamente una parcela de más de 30.000 metros cuadrados para auditorio, habíamos hecho un estudio de dónde ubicar el auditorio que Málaga necesita, necesita desde el siglo pasado, no sólo en el XXI, y veíamos que, de las distintas alternativas, la mejor era la de San Andrés y eso fue aceptado por el Puerto como una cesión sin costo, evidentemente, eso le correspondía al Puerto, con el que hacíamos el acuerdo y sólo tenía que ser desafectado el uso portuario, nada más y, por tanto, en esos términos es lo que tenemos como memoria histórica de esta cuestión”, ha repasado el regidor, que ha asistido hoy a realizar una ofrenda floral a la Virgen de las Penas, como cada Martes Santo.

En este sentido, ha dicho que ello no quiere decir que “nosotros no tratemos de ayudar al Puerto a que se resuelvan sus problemas logísticos, el acceso ferroviario, que tiene que tener, la conexión ferroviaria soterrada, porque el Puerto tiene que tener su vida y, en este tiempo, no voy a entrar en el detalle, en que no se ha ido construyendo el auditorio, ha quedado eso libre, se ha ido ocupando en uso portuario de mercancías, el Puerto debe ser capaz de encontrar esas alternativas y nosotros vamos a ayudarles a ello”. Eso sí, “pero lo que es el esquema del suelo, es muy oportuno lo que ha dicho el concejal, y estoy en esa línea, siempre lo he estado, como sabe nuestro amigo Carlos Rubio, precisamente Carlos Rubio era subdelegado del Gobierno en el año 2004, cuando se firmó ese acuerdo, e hicimos la negociación en la sede de la Subdelegación, en la Aduana”.

¿Cómo ayudar al Puerto desde la ciudad? “Orientar, búsqueda de soluciones, en esos términos, pero no son cosas separadas, me parece bien que abordemos esto en el marco de lo que se firmó en el año cuatro y todo lo que procede después y luego busquemos las mejores soluciones, lo mismo para el ferrocarril que para el otro tema”, ha dicho.

La parcela está valorada en nueve millones de euros y se ha encargado un nuevo peritaje. La ciudad la quiere gratis, como se recogía en el Plan Especial del Puerto, y la Autoridad Portuaria, por su parte, pretende, a cambio de la cesión, suelos logísticos, de lo que ya se ha hablado. La clave aquí es que la urbe está dispuesta a negociar, pero en ningún caso, indican las fuentes consultadas por este periódico, a llegar a un acuerdo por el valor global de ese suelo, es decir, a entregar otras parcelas, infraestructuras o a realizar obras que supongan alcanzar esos nueve millones de euros, porque la ciudad, insisten, ha de recibir el terreno gratis, como se firmó.