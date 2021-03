Las colas y aglomeraciones a las puertas de las cofradías mantienen en vilo a los profesionales sanitarios, que alertan de un repunte de contagios en el plazo de diez a quince días después de Semana Santa. La cuarta ola llama a las puertas de la sanidad malagueña, cuando los estragos de la tercera aún se hacen notar en las UCI de algunos hospitales de la ciudad, informan los distintos sindicatos médicos.

Las cofradías se enfrentan este año a un reto de dimensiones mayúsculas, el de hacer llegar sus imágenes a todos los fieles, salvaguardando la seguridad de todos ellos. Si bien es cierto que las distintas hermandades de la ciudad han adaptado sus actividades y elaborado estrictos horarios de visita para evitar la congregación de grandes grupos de personas, lo cierto es que estas medidas no han impedido que se sucedan algunas aglomeraciones durante los primeros días de Semana Santa. Desde el día de ayer, se han podido observar numerosas imágenes en las que se aprecian la acumulación de fieles a las puertas de las casas hermandad, sin la debida distancia interpersonal.

Esto ha hecho saltar la alarma del sector sanitario, que asegura estar ya a la espera de una nueva ola. "Con la experiencia de las pasadas navidades, la verdad es que la cuarta ola la estamos esperando ya. El repunte de contagios es seguro", asevera Carmen Gaona, responsable de Sanidad de UGT. Los sindicatos médicos de la ciudad advierten, así, del aumento de contagios en los días posteriores a Semana Santa: "Para la semana que viene tendremos un nuevo repunte de enfermos ingresados en hospitales y en UCI", asegura Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga.

"Asumir este tipo de riesgos conlleva que haya más enfermos, más ingresos y más muertes. Lo que estamos haciendo es prolongar la agonía", atestigua Antonio Martín. Para este profesional, la solución pasaría por evitar todo tipo de aglomeraciones: "La población debería contenerse, tenemos que sacrificarnos para que el año que viene podamos vivir con normalidad la Semana Santa". Por su parte, Gaona asegura que estas concentraciones "no favorecen el descenso de contagios". La responsable de Sanidad de UGT, alerta, además, del posible colapso de los hospitales de la ciudad con la llegada de esta cuarta ola: "Todavía no ha bajado el número de ingresos como lo hizo con la segunda ola, si viene una cuarta ola y es fuerte, se colapsarán otra vez. Esperemos que la gente sea razonable y no lleguemos a ese punto".

Los profesionales, por tanto, alentan a la población a extremar las medidas de precaución de cara a las visitas que durante esta semana se seguirán sucediendo en las distintas cofradías de la ciudad. Eduardo Martínez, experto en epidemiología, explica que estas colas y aglomeraciones siempre van a ser un posible foco de contagio y sitúa la clave en garantizar la distancia social y el control del aforo, así como el correcto uso de la mascarilla. "Lo óptimo es que las colas sean más largas para que pueda existir una mayor distancia entre los grupos. Además debe haber siempre alguna autoridad pendiente de que esa distancia se guarde correctamente", argumenta el experto.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, Pablo Atencia, asegura que la ciudadanía está perfectamente concienciada y que las aglomeraciones son puntuales: "Puede haber momentos en los que se llegue a producir una mayor aglomeración pero inmediatamente se avisa y se disuelve". Atencia argumenta, además, que no se ha producido ningún incidente durante estos días: "El concejal de Seguridad del Ayuntamiento destaca la responsabilidad, queremos seguir insistiendo en ello para que los próximos días sigan siendo exactamente igual".

Del mismo modo, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, garantiza que "no ha existido en ningún momento motivo de preocupación", ya que ratifica que la ciudadanía está cumpliendo con las distancias y medidas establecidas. De cara a los días que restan de Semana Santa, en los que tradicionalmente se suele generar una mayor afluencia, el alcalde confiesa que no se baraja extremar las medidas: "La población está en términos de cumplir con responsabilidad las normas. Además, los esfuerzos de la Policía se materializan en un número importante de sanciones". "Es perfectamente compatible convivir con el virus tal y como lo estamos haciendo en este acto, con todas las limitaciones de aforo posible y con todas las medidas para poder disfrutar con responsabilidad", sentencia Pablo Atencia.