La Asociación de Mayores La Unión de Campanillas se sumó ayer a la petición de un centro de mayores en el barrio que realizó el pasado Lunes Santo la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas.

En 2008, el Ayuntamiento llegó a proyectar un centro en la calle Praga, en la Hacienda Segovia, sin embargo, como explicó la concejala de Campanillas, Ruth Sarabia, la asociación de mayores la descartó entonces por entender que no hacía falta en ese momento.

Trece años después, el punto de vista ha cambiado: «Si es un centro de mayores en condiciones, como hay en todos los sitios y algo que sea mejor para los jubilados y la barriada, no me opongo», indicó la presidenta de la asociación, Remedios Pérez, que señaló que el actual Hogar del Jubilado, en el edificio de la Junta de Distrito, es demasiado pequeño. «Nada más que tiene el saloncito de la barra y otro dentro. Si se juntan mujeres a tomar el café y los hombres a jugar al dominó, del ruido que se forma la mitad de los mayores no entra por eso», indicó.

En la misma línea, la tesorera de la asociación, Teresa Calderón, declaró que respalda el centro «con los ojos cerrados», aunque confió en que el edificio multiusos proyectado en la calle José Calderón les permita contar con más espacio para actividades.