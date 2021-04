Llegó a trabajar en la ONU con un sueldo que nunca imaginó, en un organismo internacional (ACNUR) con muchos ceros en el presupuesto pero, desengañado, a los dos años prefirió dejar esa plaza fija y trabajar con una ONG pequeña y de su tierra como Pozos sin Fronteras.

El geólogo Fernando Marín (Málaga, 1969) ha reunido en El agua del extranjero. Descalabros de un mercenario humanitario, pinceladas literarias de sus 22 años como cooperante internacional, firmadas con el seudónimo de Nendo Dango, con el que en 2019 se hizo con el premio Celia Amorós de Ensayo en castellano, dentro de los Premios Ciutat de Valéncia. Editado por la prestigiosa Pretextos, la pandemia impidió promocionar un libro que aún no ha podido presentar.

Vecino de Ciudad Jardín, su afición infantil por enterrar frascos de agua y más tarde un profesor del Instituto Sierra Bermeja le condujeron por la senda de la Geología y la Hidrogeología, que estudió en Granada. Confiesa que nunca tuvo vocación por la ayuda humanitaria sino que fue «el querer ver mundo y darle una pincelada de espíritu humanitario» lo que le animó a colaborar como voluntario en una ONG.

Con Arquitectos Sin Fronteras salió por vez primera a una misión al extranjero, a mejorar el saneamiento de una prisión de Costa de Marfil. Tras muchos años en primera línea, conoce al dedillo todo el Oeste de África (pasó seis años en Burkina Fasso), Centroamérica y Oriente Próximo, esta última zona gracias a su trabajo en la ONU en los campos de refugiados sirios.

El agua del extranjero, el título de su obra premiada, hace referencia a las medias calabazas llenas de agua que en señal de bienvenida recibe cuando visita algunos poblados.

Su experiencia internacional le ha vuelto algo escéptico, aunque siga creyendo en la importancia de la ayuda humanitaria. En Haití, a la que acudió tras el ciclón Ike, poco antes del famoso terremoto, comprobó que a pesar de la ingente ayuda internacional, «sobre todo durante el terremoto y con todos los trillones de dólares invertidos no fuimos capaces de hacer nada, pequeños proyectos aislados que sumados no tenían un componente coordinado para levantar el país».

En su opinión, en el mundo hay estados fallidos «que Occidente necesita para meter mano en las canteras o en el petróleo a cambio de algunas chucherías humanitarias, como les llamo». A su juicio, en casos como este aparece el neocolonialismo «a cambio de una pequeña contrapartida de ayuda humanitaria».

Por eso, también subraya que ninguna ayuda de este tipo es «inocente o neutral, está condicionada a los sitios donde interesa estar y en el caso de España, la cooperación se realiza donde tiene intereses comerciales».

También alerta sobre la ‘adicción’ a la ayuda humanitaria en estos países, «porque en cierta manera estamos haciendo el papel de los ministerios locales, los estamos sustituyendo y ya la dependencia del país se queda supeditada a nuestra intervención. Siempre son los extranjeros los que allí están haciendo cosas ».

Además, en su paso por la ONU, por ACNUR, comprobó cómo, «pese a un presupuesto gigante de millones de dólares, el estado de los campos de refugiados era lamentable. Tenemos los medios para hacer cosas pero políticamente no nos dejan hacer nada. Los gobiernos locales no quieren que los refugiados se asienten, no quieren infraestructuras duras y están en tiendas de campaña todavía, con unos inviernos con mucho frío».

En su trabajo en la ONU constató cómo el 70 por ciento del presupuesto se iba en «costes indirectos» y sólo el 30 por ciento llegaba a los refugiados, una situación que, como destaca, se repite en grandes ONG.

Por este motivo, quiso dejar la ONU y trabajar en la ONG malagueña Pozos Sin Fronteras, porque a su juicio, «las ONG grandes o una agencia internacional son mamotretos gigantes que consumen mucho y resuelven poco. En una ONG pequeña la eficiencia es mucho mayor y la cifra puede cambiar al revés», es decir, un 30 por ciento de burocracia y funcionamiento y un 70 por ciento destinado al proyecto».

Entre sus satisfacciones, la de haber formado a trabajadores en Burkina Fasso para reparar los pozos de agua cuando se averían. «Las ONG se van, las bombas se suelen romper fácilmente, el coste de la reparación son 5 euros y el pueblo se quedaba sin agua».

Pese a que la ayuda tiene luces y sombras, Fernando Marín sigue pensando que es «algo precioso». Eso sí, anima a consumir con más cabeza «a ese 20 por ciento del planeta que vivimos bien frente al 80 que vive mal».