El jurado popular que juzgará de nuevo a los acusados de acabar con la vida de un joven que medió en una pelea en el centro de la capital malagueña en abril del año 2017 quedó constituido ayer. La vista oral se desarrollará a lo largo de las próximas dos semanas.

Tras prolongarse durante toda la mañana la elección de los miembros que conformarán el Tribunal popular, está previsto que hoy la sesión empiece con las exposiciones previas de las acusaciones y defensas, tras lo que comenzarán las declaraciones de los procesados. Este juicio se vuelve a celebrar tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que condenó a dos acusados de acabar con la vida del joven y también la resolución que absolvió a otros dos procesados en este caso, ordenando celebrar una nueva vista oral. Hay un quinto acusado que la primera vez no fue juzgado al estar en busca y captura y que en esta ocasión también se encuentra en paradero desconocido, asegurando la letrada que lo defiende que es «tremendamente inestable» y tiene, según informe psicológico, «un trastorno que le genera ideas persecutorias» ante el «miedo a que lo detengan», lo que provoca su incomparecencia. La magistrada-presidenta señaló que al tener conocimiento de que no iba a acudir al juicio, dio orden a la Guardia Civil de que lo detuviera, pero no pudo ser localizado. En principio, dijo la jueza, se esperará a hoy para ver si puede ser arrestado y si no, se decidirá sobre la celebración del juicio respecto a los demás y que se posponga en el caso de este procesado. La Audiencia de Málaga condenó a tres años y dos meses de prisión a los dos acusados por la muerte del joven, siguiendo el veredicto del jurado, que consideró a ambos jóvenes culpables de un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente. Otros dos procesados fueron absueltos de encubrimiento.